Quelle réflexion nous inspire la visite de travail, dans le Niger profond, entreprise par le Président de la République, Bazoum Mohamed ?

La première visite de travail du Président de la République, Bazoum Mohamed, à l’intérieur du pays, a débuté par la région de Diffa, le jeudi 1er juillet 2021 , cette visite lui permettra , pendant trois jours d’être en contact avec la réalité du Niger profond.

C’est une visite très attendue par la population de la région de Diffa depuis 2015, elle consacre un acte de courage, un acte de soutien aux populations meurtries , un acte de reconnaissance , un témoignage de satisfaction et de soutien aux vaillantes forces de défense et de sécurité.

En effet, depuis 2015 , du fait d’un climat d’insécurité qui règnait dans cette région de Diffa, beaucoup des villageois de la région de Diffa ont fui leurs habitations, leurs villages, laissant derrière eux les champs, les bétails, leurs biens et leurs morts tués par les voyous de terroristes dans des conditions d’atrocités jamais égalées , inhumaines.

Les terroristes et les bandits armés, sans foi , ni loi, répandaient la terreur : dans le lit de komadougou yobé , dans les villes, dans les villages et dans les hameaux, de la région de Diffa, à telle enseigne que certains esprits ont pensé pouvoir décourager cette visite de travail pourtant combien importante et nécessaire.

Un climat de peur , de terreur, de diffusions des mauvaises et fausses nouvelles , très entretenu, laissait entrevoir que les plus hautes autorités du Niger ne pourraient faire le déplacement de Diffa à cause du risque que cela comportait.

La région de Diffa serait ainsi délaissée à elle-même.

Cet acte de courage et de bravoure que vient de poser le président Bazoum Mohamed dans la région de Diffa prouve, si il en est besion ,que cette riche région de notre pays, n’est pas délaissée à elle-même.

Cet acte de courage et de bravoure a pu être réalisé dans des bonnes conditions, grâce au courage politique, à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité qui ont facilité les retours des populations déplacées dans leurs villages respectifs.

La population de Diffa en particulier et le peuple souverain du Niger en général, ne peuvent que se réjouir et admirer ces actes posés par le président Bazoum Mohamed.

Les régions : de Diffa, de Tillabery, de Tahoua, d’ Agadez, de Maradi, de Dosso, de Zinder et de Niamey, seront sans nul doute davantage plus sécurisées contre les forces du mal et leurs complices intérieurs et extérieurs.

En un mot , notre cher pays, le Niger, restera toujours débout et uni pour faire face à toutes sortes d’adversités d’où qu’elles viennent .

Il appartiendrait maintenant aux pouvoirs publics de capitaliser ces efforts de bravoure , de courage politique et de vaillance de nos forces de défense et de sécurité, afin de mettre davantage ces dernières dans les meilleurs conditions permettant d’accomplir leur exaltante et noble mission.

Le président a posé un acte louable, qui mérite admiration et encouragements.

Par cette visite de travail dans une région difficile d’accès pour cause d’insécurité, et des pistes difficiles à pratiquer, le président Mohamed Bazoum a défié les voyous des terroristes qui menaçaient nos autorités politiques et administrations et a démontré qu’impossible n’est pas nigérien et que la sécurité d’un peuple n’a pas de prix .

Nous ne pouvons qu’apprécier cette visite , elle met une baume au cœur des populations, donne ainsi un grand espoir aux populations de la région de Diffa, meurtries par les actes néfastes du terrorisme et du banditisme armés .

Les autres populations des sept régions du Niger trouvent aussi les raisons

d’ espérer des lendemains meilleurs , à travers les retours constatés des populations de la région de Diffa et celles d’Anzourou , dans la région deTillabery , sous protection de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ceci prouve que les moyens de guerres conséquents sont en train d’être mis à la disposition de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui n’ont rien à envier aux autres forces de défense et de sécurité des autres pays africains et ailleurs.

Le triste escandale de détournement des ressources publiques allouées au ministère de la défense nationale, reste un lointain, un malheureux et inoubliable souvenirs. Plus jamais ça au Niger !

Cette visite du président de la République à l’intérieur du pays, lui permettra de toucher des doigts les vraies préoccupations des nigériens lambdas, d’une part et d’autre part de constater de visu la dure réalité que vivent ces populations, ce qui faciletra sans nul doute une prise de décision conséquente et une orientation d’allocations des ressources publiques qui auront un impact positif sur le niveau de vie des citoyens nigériens lambdas.

Cette visite en profondeur du pays nous rappelle les légendaires visites en profondeur du pays, entreprises autrefois par ces prédécesseurs, physiquement absents mais présents dans l’esprit du peuple souverain du Niger, nous avons nommé, le Président Seini Kountché et le président Mamadou TANDJA, où du retour à la capitale, des importantes décisions sont prises en faveur du vaillant monde rural.

Nous ne pouvons que saluer cette initiative du président de la République Bazoum Mohamed et feliciter nos forces de défense et de sécurité qui bravent les intempéries nuits et jours pour securiser l’intégralité de notre cher territoire national.

Bravo à nos FDS ! Bravo au courage politique de Bazoum Mohamed !

Il serait hautement souhaitable d’étendre cette importante visite aux yeux des populations , sur les restes des régions du pays.

C’est le Niger qui gagne !

Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.