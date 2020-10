Quelle réflexion nous suscite le volume actuel de la dette publique du Niger ?

La dette publique du Niger, qui représente entre 42,7% et 44% du PIB en 2017 et pourrait atteindre 45,1% en 2018, selon la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), constitue une préoccupation majeure pour les dites institutions, à en juger leurs récentes alertes à l’endroit des autorités de notre pays, rapportées par certains médias nationaux.

La dette au Niger, dont l’encours est de 1.985,9 milliards de francs CFA (3,44 milliards de dollars) en 2017, représente 44% du PIB, avec des risques importants de détérioration , bien que le Niger est dans le groupe des pays à risque modéré.

Les risques de la dette publique au Niger s’expliquent par d’importants déficits consécutifs à la chute des prix du pétrole, en l’absence de réserves budgétaires suffisantes.

La dette intérieure, facteur essentiel de l’endettement public, est en hausse de près de 10% sur une période de quatre ans, en raison de l’émission de titres sur le marché régional, mais également à cause de la dette de la banque centrale. Les échéances ont tendance à se raccourcir et les taux d’intérêt sont plus élevés par rapport à la dette multilatérale extérieure.

Une délégation du FMI conduite par le directeur adjoint du département d’Afrique, David Owen, en visite à Niamey en avril dernier dans le cadre de la revue annuelle des programmes de l’institution, avait demandé au gouvernement nigérien d’observer beaucoup plus de prudence dans la gestion de la dette dans le cadre de l’accroissement des investissements.

Les efforts du gouvernement nigérien dans sa politique de réduction des arriérés intérieurs, ont été encouragés.

Les partenaires financiers extérieurs ont noté également les performances économiques du Niger, avec un taux de croissance de 5% pour 2017

Quelle réflexion nous inspire cette alerte des institutions de Bretton Woods sur la dette du Niger ?

Le ratio dette publique/PIB est un indicateur qui permet de vérifier la viabilité des finances publiques d’un pays. En effet, lorsque le ratio est très élevé, cela signifie que l’économie d’un pays n’est pas en bonne santé.

Sauf erreur de notre part le plafond de la dette statutairement autorisé dans les pays membres de L’ UEMOA est de 70 % du PIB. Le Niger est actuellement au niveau de 45% du PIB, la tendance tend vers le taux de70%, il y a donc risque de dérapage compte tenu de manque des réserves financières pour faire face aux échéances, dû entre autres , à la pandémie de COVID 19.

Nous sommes d’accord que le gouvernement nigérien doit être très vigilant par rapport à la gestion rationnelle des fonds publics, afin d’éviter de léguer à la génération montante des charges publiques insupportables.

Cependant la Banque Mondiale et le Fond Monétaire Internationale ne sont pas étrangers en partie de la situation économique actuelle du continent africain en général et du Niger en particulier.

Dans les années 1990 , les institutions de Bretton Woods ont préconisé à beaucoup des pays africains des programmes d’ajustements structurels aux coûts sociaux très élevés qui se sont soldés par des échecs dans la mise en œuvre des politiques, des reformes de redressement économique et financier , ce qui explique le grand retard accusé par beaucoup des pays africains au sud du Sahara par rapport aux autres pays qui ont refusé les recettes plus portées sur la recherche des calculs des équilibres macro-économiques que sociales .

La dette publique est, l’ensemble des engagements financiers pris sous formes d’emprunts par un État, les collectivités publiques et les organismes publics. Pour financer son déficit, l’État est obligé d’emprunter. La dette de l’État se définit comme l’ensemble des emprunts effectués par l’État, dont l’encours résulte de l’accumulation des déficits de l’État.

Les déficits et les investissements, sont les principales causes de la dette publique.

Il y a déficits quand les charges publiques, supportables par les emprunts, sont supérieures aux ressources publiques mobilisées. Si les emprunts s’accroissent, la dette devient élevée.

Les Etats et les organismes publics empruntent pour financer leurs investissements, la construction des routes, des usines d’intérêts publics, les écoles, les hôpitaux, les universités etc.

Les pays qui ne sont pas endettés dans ce monde ne sont pas nombreux !

En effet, le classement des pays les moins endettés se présente comme suit :

Hong Kong : la dette publique y représente 0,1 % du PIB, le Brunei : la dette publique y représente 3,1% du PIB. Estonie : la dette publique y représente 9,5% du PIB.

Les pays les plus endettés sont parmi les plus riches du monde, le Japon, pourtant synonyme de prospérité et d’avancées technologiques, est par exemple le pays le plus endetté au monde avec une dette publique de l’ordre de 237 % de son produit intérieur brut en 2018.

Les pays sont endettés lorsqu’ils dépensent plus d’argent qu’ils n’en reçoivent et sont donc obligés d’en emprunter aux banques, aux bailleurs des fonds, pour pouvoir sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Ces États doivent prendre des mesures appropriées pour dépenser moins et pour faire rentrer de plus l’argent dans leurs caisses publiques.

« Selon les données du FMI, les dettes des Etats-Unis constituent les 58,5% des 63 trillions que le fonds doit récupérer, suivis de la Chine et du Japon. Avec 19,94 trillions de dollars, les Etats-Unis viennent en tête de la ligue des dettes gouvernementales ». Les dettes du gouvernement américain équivalent au 32% des dettes globales gouvernementales. La grande partie des dettes gouvernementales américaines proviennent des administrations d’Etats, banques, sociétés d’assurance, fonds de retraite et dettes auprès de la FED.

Le revenu annuel des Etats-Unis s’élève à 18,5 trillions de dollars et la couverture de la dette par le revenu est de 107%. »

« Le Japon qui se place deuxième avec 11 trillions de dollars, représente les 18,8% des dettes globales.

La dette totale du gouvernement chinois est de l’ordre de 5 trillions de dollars, un montant qui revient au 8% des dettes globales gouvernementales.

La grande partie des dettes du Japon et de la Chine , est la dette de ces deux pays à ses citoyens en monnaie locale.

En quatrième et cinquième place, il y a l’Italie avec 2 trillions 454 millions de dollars et la France avec 2 trillions 375 millions de dollars.

Les dettes gouvernementales de l’Italie reviennent au 3,9% des dettes gouvernementales mondiales et celles de la France, au 3,8%.

Le pays le plus endetté par rapport à son revenu national est le Japon où le taux de couverture est de 240%, suivi de la Grèce avec 181,6%, du Liban avec 132,6%, de l’Italie avec 132,6%. »

L’endettement d’un pays n’est pas signe de pauvreté car on emprunte qu’aux riches. Si la dette est mal utilisée , cela peut conduire un État en banqueroute, à la faillite. C’était le cas de la Grèce à un moment.

La problématique de la gestion de la dette au Niger se situe au niveau d’une gestion rationnelle des ressources publiques, les investissements financés par les ressources provenant de la dette doivent être orientés vers des secteurs qui devraient relancer l’économie, ce qui permet de sortir du carcan des pays enveloppés par la dette et soumis aux dictats des institutions de Bretton Woods.

La nouvelle problématique qui se pose : est-ce que nos gouvernants se font entourer des cadres compétents à même de les aider à faire les bons choix dans la conduite des politiques économiques, financières et monétaires ?

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI