Quelles conséquences tirées du Macth Niger -Égypte à Alexandrie ?

Nous avons suivi avec intérêt les différentes réactions des joueurs de notre Mena Nationale , par rapport à la défaite d’Alexandrie. En effet, à travers ces nombreuses réactions, entre autres, nous avons retenu que nos joueurs n’étaient pas bien préparés pour affronter ces compétitions.

Les braves garçons disent, depuis deux ans ils n’ont bénéficié d’aucune prime de matchs. Ils mangent mal , ils ne sont pas dans des bonnes conditions physiques et mentales .

À notre humble avis, nos joueurs auraient dû poser le problème à qui de droit avant de quitter le pays pour ce matchs historique , où le Niger a encaissé six buts et marqué zéro but.

C’est vrai! C’est triste et très douloureux !

La situation est déjà arrivée, il faut prendre le mal en patience.

Ici , nos joueurs ont joué au médecin après la mort !

La situation que ces joueurs avaient vécues pendant deux ans aurait dû être portée à la connaissance des plus hautes autorités du pays , si tel est le cas que leur ministère de tutelle faisait sourde oreille à leurs préoccupations.

Maintenant que ce qui devrait arriver, arriva, regardons vers l’avenir, c’est la loi du sport ,il y a toujours un perdant et un gagnant. La pays a perdu, par un score fleuve, c’est dommage !

C’est une immense tristesse !

Pour l’avenir, il serait très souhaitable que nos joueurs portent désormais à la haute attention des plus hautes autorités la situation qu’ils vivent , très tôt , avant que le mal arrive.

Le cas de notre champion mondial de Taekwondo, Abdoul Razak Alfaga, qui vivait une situation très difficile, doit faire école, quand son problème a été porté à la connaissance du Président de la république, sans aucun masque , une solution diligente et heureuse a été trouvée.

Ici ,il s’agit d’une très grande défaillance encore du ministère en charge du sport.

Le découragement n’est pas nigérien, le Mena a perdu une étape de la bataille, mais pas toute la bataille, il faudrait tirer toutes les conséquences qui s’imposent et prendre des mesures appropriées pour faire face aux futures étapes qui nous attendent.

À bon entendeur salut!

Source: Issoufou Boubacar Kado Magagi