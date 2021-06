Quels sont les combats les plus attendus en UFC en 2021 ?

Comme tous les autres événements et compétitions sportifs, l’UFC a payé les pots cassés de la crise épidémique liée au coronavirus. En effet, de nombreux combats ont eu lieu à huis clos, tandis que d’autres ont été tout simplement annulés par manque de recul, d’organisation, voir même de préparation pour les sportifs. Ainsi, cette année 2021 s’annonce assez intéressante concernant les combats potentiels pour le titre. En clair, cette deuxième moitié d’année pourrait être très relevée et surtout spectaculaire.

Par exemple, Israel Adesanya, le champion en titre des poids moyens, a décidé de changer de catégorie pour se confronter, désormais, aux poids lourds légers de l’UFC. Lors de l’UFC 259, le 7 mars dernier, il a perdu face à Jan Blachowicz, l’actuel tenant du titre de la ceinture. Invaincu avant ce combat, Adesanya a du se confronter à des adversaires de 20 kilos supplémentaires, rien que ça. À terme, le Nigérian pourrait rencontrer dans la cage Jon Jones, double champion des poids lourds légers, dans un combat attendu par beaucoup de fans. Toutefois, Jones cherche maintenant à changer de catégorie et défier les poids lourds dans les prochains mois.

Du côté des femmes, Amanda Nunes, qui détient les ceintures poids coq et poids plume, pourrait bien affronter Valentina Shevchenko, qui est championne des poids mouches. Les deux femmes ont une forte rivalité et pourrait maintenant s’affronter dans une nouvelle catégorie. Shevchenko, surnommée « The Bullet », a perdu les deux précédents combats de MMA, mais le plus récent était suite à une décision partagée étroite en 2017. Aujourd’hui, les deux combattantes peinent à trouver des adversaires à leur taille.

Mais les amoureux de l’UFC attendent surtout une décision concernant l’avenir de Khabib Nurmagomedov. Alors qu’il a annoncé sa retraite après sa 29ème victoire à l’UFC 254 contre Justin Gaethje, le combattant âgé de 32 ans pourrait bien céder à l’appel de l’argent et de la compétition pour rechausser ses gants. Lors de son dernier combat face à McGregor, à l’UFC 229, Khabib et lui ont généré l’affiche la plus lucrative de l’histoire : le plus d’achats à la carte de l’histoire de la compétition comme le rapporte le site de paris sportifs en Belgique Bwin. Ainsi une revanche est vraiment attendue entre les deux hommes, afin que le Russe puisse terminer sur un compte rond de 30 combats disputés, pour 30 victoires. D’autres attendent aussi un main-event entre Khabib et Georges St-Pierre ! Le premier a notamment avoué à plusieurs reprises que ce combat aurait été « le combat de rêve » de son père, décédé l’an passé. C’est d’ailleurs cette tragédie qui a poussé The Eagle à arrêter.

McGregor, quant à lui, est toujours le personnage phare de l’UFC. Il est le plus gros potentiel de ce sport et adore la compétition. Evidemment, ses combats lui rapportent énormément et il est dans une mauvaise passe en ce moment, mais l’Irlandais a de la ressource et surtout énormément de mental. Un troisième combat contre Nate Diaz – pour briser l’égalité (1-1) et mettre un point final à cette immense rivalité- fait partie des rêves des plus grands fans du sport. <div id= »experience-6050770d0d4ea » style= »position: relative; width: auto; padding: 0 0 195.31%; height: 0; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; margin: 0; border: 0 none; » data-aspectratio= »0.512″><iframe class= »ceros-experience » style= »position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; margin: 0; padding: 0; border: 0 none; height: 100%; width: 100%; » title= »MMA 2021 BEFR » src= »//view.ceros.com/bwin/mma-superfights-2021-befr » frameborder= »0″ allowfullscreen= »allowfullscreen