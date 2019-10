Quels sont les jeux de casinos qui nécessitent de la dextérité ?

Share on Twitter

Share on Facebook

Les casinos disposent de beaucoup de jeux. Pour y gagner, il faut de la chance et donc une grande part de hasard. Mais ce n’est pas le cas avec tous les jeux. En fait, certains nécessitent de l’habileté et des techniques pour modifier les résultats. Dans cet article, il sera question de six jeux qui demandent de la dextérité pour gagner.

Le poker

S’il fallait citer un seul jeu de casino dans lequel le hasard est moins présent, ce serait le poker. En fait, même si on peut parler de chance avec les cartes qui sont tirées au sort, il faut quand même de l’habileté. Tout d’abord, une personne qui veut se faire des gains à une table de poker doit maitriser les fondements et les règles du jeu. Il faut aussi que cette personne soit un fin stratège.

Ceci est essentiel, car le bluff peut permettre de gagner une partie mal engagée. Cette technique est tellement populaire, qu’il est désormais possible de bluffer en jouant au poker en ligne. Pour ce faire, il suffit juste d’augmenter grandement sa mise pour faire fuir les autres joueurs.

Le blackjack

Le blackjack est un jeu de cartes très populaire qui caractérise les soirées des casinos terrestres et qui nécessite beaucoup de connaissances pour pouvoir s’imposer. On retrouve en ligne des sites qui proposent des stratégies à mettre en application pour sortir gagnant d’une partie de blackjack. Il suffira donc au jouer de lire la table correspondante en suivant les règles appliquées.

Le baccarat

Le baccarat est un jeu où le hasard est grandement présent. Toutefois, on peut augmenter ses chances en utilisant certaines stratégies. Il est tout à fait possible de compter les cartes. Néanmoins, il faut rappeler que les casinos terrestres bannissent les compteurs de cartes pour une période variable. Le fait d’avoir des connaissances en probabilité peut également aider le joueur de baccarat.

Les paris sportifs

Le sport est un domaine très homogène dans lequel le hasard a une place de choix. Toutefois, avant de parier un joueur doit faire des analyses et avoir une stratégie. Même si les côtes permettent d’avoir une idée des forces en présence pour un match, il faut aussi tenir compte des statistiques des équipes. Un bon parieur dans le sport est celui qui suit les équipes et qui analyse leur niveau de forme. Il peut parfois être nécessaire de prendre des notes pour se retrouver.

Castle Builder Series

Le but de ce jeu est de gagner des pièces pour construire son château. Dès que le château est construit, le joueur obtient un tour gratuit. Il est vrai qu’il faut de la chance pour gagner, mais il faut également savoir quand s’arrêter. Pour cela, il faut des compétences et analyser la situation en tenant compte de plusieurs facteurs.