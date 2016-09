Qu’est ce qui se passe à l’ONAHA ?

Cette question est depuis un certain temps, sur beaucoup de lèvres. Selon des sources dignes de foi, la société refuse ou tarde à mettre certains de ses prestataires dans leurs droits.

En tout cas, les mêmes sources indiqueraient que c’est après » un protocole de collaboration » signé le 22 février 2012, entre l’ONAHA et le Barrage de Kandadji, que l’office à son tour aurait signé un contrat de 30 jours renouvelable avec des prestataires privés, propriétaires de camions pour des travaux sur le chantier du barrage de Kandadji.

Et, depuis, les prestataires font plusieurs allers et retours entre Niamey et le siège de la société sans que les responsables de l’ONAHA ne se donnent la peine de les faire rentrer dans leurs droits. Une situation qui provoque aujourd’hui des grincements de dents dans le milieu des propriétaires des camions Benne et qui à tout point de vue doit être élucidée. Auquel cas, des sanctions doivent être prises contre tous ceux qui font obstruction au paiement de ces paisibles citoyens.

Pour certains, cette situation s’apparente à une escroquerie bien organisée. Et, pour d’autres, les constructeurs du Barrage de Kandadji semblent montrer encore et une fois de plus, leur mauvaise manière pour laquelle, ils ont été chassés de l’Algérie. En tout état de cause, il faut nécessairement que Kandadji soit réalisé dans les délais prescrits.

Auquel cas, les Nigériens dans leur ensemble se mobiliseront et se dresseront contre les éventuels saboteurs de la réalisation de cet édifice national. N’est-ce pas cela le sens du patriotisme ?