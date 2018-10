QUI A PEUR DU GÉNÉRAL SALOU DJIBO ET POURQUOI?

La stupeur gagne de plus en plus de terrain face à des vraies fausses machinations politiques. C’est le tournant de la manipulation consciente et intelligente des opinions des masses. Au coeur de toute cette manipulation en cours, un ancien ministre de la dernière transition dans notre pays.

Quelle est la crédibilité même de cet ancien ministre pour que ses « dires supposés » soient considérés comme argent comptant et soient le support d’une manipulation politique d’une extrême légèreté? La manipulation semble indiquer l’auteur des dires en question comme étant le signataire du fameux document relatif au supposé deal entre Le Candidat Issoufou Mahamadou et le Général Salou Djibo, alors, chef d’État du NIGER pour le compte de l’ancien chef d’État.

Pourquoi, les interlocuteurs, car ce n’est plus un mais plusieurs selon des informations, du supposé signataire du document pour le compte du Général n’avaient pas réclamé et obtenu une copie du « deal » comme preuve matérielle, un signataire disposant toujours d’une copie de ce qu’il a signé?

Les perquisitions, ayant eu lieu dans le cadre de cette affaire de coup d’État au domicile de quelqu’un qui était cité dans ladite affaire, semblent rechercher la copie originale du deal au lieu des preuves liant le concerné au coup d’État selon la manipulation.

Celui dont le domicile avait fait l’objet des perquisitions semble être, politiquement, proche de l’un des interlocuteurs du signataire supposé du document – deal et que l’interlocuteur en question peut facilement être en possession dudit document si tant est qu’il existe.

Le vrai est un moment de faux dans cette affaire et que la manipulation qui la caractérise est le prodrome du retour à la politique basée sur une attaque personnelle gratuite.

Les commanditaires de cette manipulation doivent se réjouir car elle a fait mouche sur les réseaux sociaux d’autant plus que certains se sont mis à insulter et à calomnier le Général Salou Djibo.

Seulement, cette manipulation est très loin de dissiper leur détresse politique et de leur servir de programme de campagne électorale.

Même s’il est vrai que les citoyens ont bien du mal à faire le tri des informations auxquelles ils ont accès, du fait que l’enseignement dans notre pays n’a plus cette capacité de susciter une pensée critique, l’infantilisation des citoyens montre, de plus en plus, ses limites.

Where is the deal?

Celui qui est supposé avoir dévoilé l’existence du deal a démenti les dires que l’on lui attribue, il appartient donc à ceux qui sont derrière cette affaire de produire les preuves matérielles de l’existence du deal pour le confondre.

Il est grand temps de produire les preuves matérielles de l’existence du deal entre le candidat Issoufou Mahamadou et le Général Salou Djibo, alors, chef d’État du NIGER.