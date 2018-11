Radisson Blu s’installe à Niamey au Niger en 2019

Le groupe hôtelier Radisson Hospitality AB, coté à la bourse de Stockholm, en Suède, et membre du Radisson Hotel Group, est ravi de pénétrer un nouveau marché africain, au Niger, avec la signature de Radisson Blu Niamey. Le groupe compte désormais 90 hôtels et plus de 18 000 chambres en opération et en développement dans 31 pays en Afrique, et devrait atteindre 130 hôtels et plus de 23 000 chambres d’ici 2022.

Pénétrant un autre marché africain, le nouveau Radisson Blu Hotel à Niamey ouvrira en 2019. Le Radisson Blu Hotel Niamey, au Niger, sera idéalement situé au cœur du centre-ville, entouré par le Palais présidentiel, l’hôpital national et l’hôtel de ville. L’hôtel bénéficiera d’un accès aisé à l’aéroport international de Niamey, situé à seulement 8 km.

Erwan Garnier, Director, Development, Sub-Saharan Africa, Radisson Hotel Group, a déclaré : « Le Niger est un nouveau pays visé par le Radisson Hotel Group. Nous avons identifié dans ce pays un potentiel remarquable pour nous développer avec trois de nos marques : Radisson Blu, Radisson et Park Inn by Radisson. Niamey, capitale du Niger et centre d’activités en Afrique de l’Ouest francophone, fait partie de la CÉDÉAO et renforcera la position stratégique du Radisson Hotel Group en Afrique de l’Ouest. Depuis le début de l’année, nous avons signé quatre accords hôteliers dans l’espace de la CÉDÉAO, ce qui montre notre solide stratégie de croissance et notre engagement dans la région. L’hôtel se positionnera en tête du marché à Niamey en comblant le manque d’hôtels de qualité et de renommée internationale dans la région. »

Husnu Tayanc, vice-président de la société propriétaire, Summa Hospitality, a déclaré : « Nous nous réjouissons de nous associer une fois de plus au Radisson Hotel Group pour notre quatrième projet commun, après l’ouverture réussie d’hôtels à Tripoli, Chisinau et Dakar ! Notre équipe est impatiente de relever un défi de taille : concevoir et bâtir cet hôtel en moins de 12 mois, afin de respecter la date d’ouverture prévue fin mai 2019. Nous sommes convaincus que l’hôtel, qui représentera un investissement global d’environ 50 millions d’euros, sera l’un des fleurons du Niger quand le pays accueillera le Sommet UA-UE en juin 2019. L’hôtel modifiera véritablement le paysage hôtelier au Niger et représentera un tournant pour le secteur, en étant le premier hôtel de marque internationale et le premier à proposer des espaces de réunions et de séminaires dans le pays. »

L’hôtel de 194 chambres comprendra cinq types de chambres différents, notamment d’élégantes suites royales et présidentielles. L’offre de restauration proposera également une variété de choix avec deux restaurants et deux bars.

Le vaste espace de séminaires s’étendra sur une superficie de plus de 2 000 m², avec une salle de conférence, un centre d’affaires et différentes salles de réunion. L’hôtel offrira aussi une zone de spa exceptionnelle de 800 m², une salle de sport et une piscine extérieure.