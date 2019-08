Rakiatou Idé ISSAKA atterrit aux commandes de la nouvelle banque Coris Bank Niger, filiale du géant panafricain Coris Bank International.

Le Conseil d’administration de Holding Coris a jeté son dévolu sur la très professionnelle banquière Rakiatou Idé ISSAKA. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la toute nouvelle patronne de Coris Bank Niger est de nationalité nigérienne et occupait jusqu’avant sa cooptation par le Groupe Coris le stratégique fauteuil de Directrice régionale de African Guarantee Fund au Kenya. Après un parcours remarquable effectué au Groupe Ecobank et la banque libyenne BSIC.

Selon des informations autorisées parvenues à Confidentiel Afrique ce lundi 5 Août 2019, Coris Holding a reçu l’approbation de la Commission bancaire basée à Abidjan, suite à la nomination de la nigérienne Rakiatou Idé ISSAKA au poste de Directrice Générale de Coris Bank Niger, filiale de la méga banque panafricaine drivée par l’entrepreneur burkinabé Idrissa NASSA.

Rakiatou Idé ISSAKA devient la première patronne de Coris Bank Niger qui a décroché son agrément auprès de la Commission bancaire le 18 Septembre 2018. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique que nous avons révélée.

Cette nigérienne est présentée dans le milieu financier africain comme une égérie du secteur bancaire, réputée rigoureuse et professionnelle jusqu’aux bouts des ongles. Avant sa nomination, la nigérienne Rakiatou Idé ISSAKA occupait le stratégique poste de Directrice régionale à African Guarantee Fund au Kenya de 2017 à Juin 2019. Elle jouit d’un pedigree riche. Responsable des Opérations du Groupe Ecobank en Afrique Centrale et du Nord avec des résultats qui affichent une embellie financière exponentielle en 2017 (+130% du budget). De 2010 à 2016, à Ecobank Gabon, elle a laissé son empreinte dans les livres de cette institution.

De 2008-2010, Rakiatou Idé a posé son baluchon à BSIC-Niger comme Chef Département Commercial Stratégie et développement commercial, produits, monétique, emplois & ressources, membre comités exploitation, crédit, et de Direction.

Réalisations : accroissement base clientèle (17%), crédits (14%), dépôts (23%). De 2003-2008, un tour chez Ecobank- Niger comme Cadre Directions Banque de Détail et Corporate. Elle est la 1ère femme Chef d’Agence, Gestionnaire de relations clients, segments particuliers, institutionnels, et Grandes Entreprises. Consciente de sa mission de porter sur ses épaules l’ambitieuse vision de développement régional de la méga banque panafricaine dirigée par l’entrepreneur burkinabé Idrissa NASSA, Rakiatou Idé ISSAKA selon nos informations a été présentée ce lundi aux autorités du Niger. Elle devra faire bouger les lignes les cent premiers jours du lancement des activités de Coris Bank Niger conformément à la philosophie et à la culture du Groupe Coris qui a fini de tisser sa toile sur l’échiquier bancaire régional.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)