Ramadan : moov offre l’iftar aux plus démunis à Niamey

Comme à son habitude, pour marquer sa solidarité avec les populations de Niamey, en particulier les plus démunies, en mois ce mois béni de Ramadan, Moov Niger, a procédé, jeudi dernier au quartier Aéroport, au lancement des actions de distribution de repas pour la rupture de jeûne.

Cette activité à caractère social, s’est déroulée en présence du directeur général de Moov Niger M. Abdellah El Aider, du chef de canton de Saga,celui d’Aéroport et de l’imam de la mosquée du quartier. Le kit de rupture de jeûne auquel a eu droit chacune des 500 personnes concernées est composé de plat, de dattes, d’eau, de bouillie et de jus.

Ce qui a permis aux fidèles de bien rompre le jeûne du jour.Le directeur Général de Moov, M. Abdellah El Aider a précisé qu’un certain nombre de quartiersde Niamey seront concernés par cette action, dont le quartier de l’Aéroport constitue la premièreétape pour le Ramadan 2017.

« Àtravers ce geste simple, nous avons voulu aider les populations de l’Aéroport, en particulier les personnes les plus démunies dans l’accomplissement de cet acte de foi qu’est-le jeûne », a-t-déclaré. Pour le DG Moov Niger, la démarche est naturelle et légitime, car elle s’inscrit fortement dans les valeurs de l’islam d’une part et d’autre part, elle estune modeste contribution à caractère social.

« En plus d’êtreun réseau qui offre sans cesse aux nigériensdes solutions innovantes avec des coûts bas, la marque Moov se préoccupe aussi du bien être de la population » a ajouté M. Abdellah El Aider.L’action de solidarité que « nous entamons ce jour, se poursuivrales jours à venir, dans d’autres quartiers déjà ciblés », a-t-il assuré.

Pour sa part le chef de quartier d’Aéroport s’est réjoui du choix de son quartier et a encouragé Moov Niger à continuer ces bonnes œuvres au profit des autres quartiers.