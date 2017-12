Réaction de la représentation de la Banque Mondiale au Niger par rapport au fameux article qui circule.

Depuis un certain temps circule sur les réseaux sociaux une analyse attribuée à la Banque mondiale qui insinue que «La situation politique est un frein au développement au Niger (Banque mondiale)

Et parmi les difficultés auxquelles fait face le pays, la classe politique qui, selon la banque, ne favorise pas cette promotion à la prospérité.» Face aux différentes attaques et autres interprétations tendancieuses, la représentation de la Banque mondiale au Niger, donne ses precisions:

La Banque mondiale tient à se dissocier des conclusions publiées dans un article paru dans un média local insinuant que la situation politique dans le pays représentait un frein au développement.

Ceci ne reflète aucunement la position de la Banque mondiale face aux efforts mis en œuvre par les autorités nigériennes pour lutter contre la pauvreté et développer l’économie de manière durable et inclusive.

Les citations attribuées à la Banque mondiale provenaient d’une version préliminaire et non validée du diagnostic systématique pays du Niger (Systematic Country Diagnostic – SCD) –dont les travaux ont été finalisés en consultation avec le gouvernement le 20 novembre 2017 — et faisait référence au cadre institutionnel dans le passé.

L’objectif du SCD est d’identifier de façon empirique les principales contraintes au développement économique afin d’aider le gouvernement à mieux faire face à ces contraintes. Les objectifs de la Banque mondiale sont étroitement associés à ceux du gouvernement nigérien qui, dans son Programme Renaissance, s’est fixé des objectifs ambitieux afin de réduire la pauvreté de manière significative d’ici 2035.

La Banque mondiale, en consultation avec le gouvernement, prépare un nouveau Cadre de partenariat pays pour la période 2018-2021, qui entend relever les principaux défis identifiés dans le diagnostic. Le gouvernement, la Banque mondiale de d’autres partenaires co-organisent la Table Ronde pour le financement du Plan de Développement Economique et Social du Niger (PDES 2017 – 2021) qui se tiendra à Paris du 13 au 14 décembre prochain.

Pour plus d’information sur la Banque mondiale au Niger, consultez : http://www.worldbank.org/en/country/niger.