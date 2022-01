Recensement Général des Entreprises du Niger : L’INS sensibilise les chefs d’entreprises de la branche Commerce

L’Institut National de la Statistique, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, organise, ce mardi 18 janvier 2022 à l’hôtel Bravia de Niamey, une réunion d’information et de sensibilisation des chefs d’entreprises de la branche Commerce sur l’organisation du premier Recensement Général des entreprises du Niger (ReGEN).

Initiée par le gouvernement, à travers l’INS, cette importante opération est une source de données socioéconomiques qui permettra de disposer, de façon exhaustive, de données sur le poids et les caractéristiques des unités économiques, aussi bien modernes qu’informelles, pour ainsi contribuer à mieux comprendre la dynamique de l’économie du pays.

Le ReGEN constitue aussi un instrument précieux pour l’élaboration des programmes de promotion du secteur productif.

C’est pour la réussite de cette opération qu’il a été prévu des rencontres d’information et de sensibilisation des opérateurs économiques dans toutes les régions du Niger avec comme enjeu d’adresser aux chefs d’entreprises une communication bien adaptée aux différentes branches de l’activité économique au Niger et de lever les différents freins à leur collaboration au REGEN.

Aussi, à en croire l’INS, ‘’cette sensibilisation des chefs d’entreprises répond aux trois objectifs spécifiques définis dans le plan de communication à savoir : contribuer à améliorer la régularité et la qualité des données collectées auprès des entreprises, à renforcer la prise de conscience des acteurs économiques sur leur implication et leur participation, et disposer d’une base de données actualisée, fiable et de qualité sur les unités économiques du Niger’’.

Dans son intervention à cette occasion, le représentant du Directeur Général de l’INS, M. Sani Oumarou a tenu à remercier les chefs d’entreprises pour leur participation à cette rencontre, combien importante pour cette branche d’activité.

‘’Aujourd’hui, c’est le secteur du commerce qui est concerné et nous voulons vraiment que vous soyez attentifs à la présentation, parce que c’est la méthodologie qui a été adoptée qui fera objet de cette présentation’’ a précisé le représentant du Directeur général.

IL a, à cet effet, demandé aux chefs d’entreprises de ‘’suivre attentivement les questionnaires qui seront administrés à leurs différents commerces’’.

Rappelons que c’est dans le plan de communication, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, qu’il a été prévu d’organiser des réunions d’information et de sensibilisation des chefs d’entreprises, par branche d’activités, pour leur expliquer l’importance et l’utilité des statistiques d’entreprise et instaurer un climat de confiance entre l’INS et les chefs d’entreprises des branches de Commerce, Fabrication et BTP ainsi que de Services.

Par ANP