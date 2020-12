Réception de don a la commission électorale Nationale Indépendante (CENI) : le PNUD met a la disposition de la CENI un important lot de matériel de protection contre la COVID-19

Le Vice-Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) M. Aladoua Amada a réceptionné, hier matin, un important lot en matériel de protection contre la COVID-19. Ce don constitué essentiellement de 2000 masques de protection faciale, 6048 masques de type N95 avec respirateur et 1000 thermomètres, est offert par le Programme des Nations Unies Pour le Développement (PNUD). Cela en vue d’accompagner et de soutenir la CENI pour contrecarrer les effets néfastes de la crise sanitaire. C’est la Représentante Résidente du PNUD Niger Mme Diana Louise Ofwona, qui a procédé à la remise de ce don.

En réceptionnant ce don, le Vice-Président de la CENI a, de façon singulière, relevé que ce geste, illustre l’engagement et l’attachement personnel de la Représentante Résidente du PNUD à la préservation de la santé des Nigériens en général contre cette pandémie. En effet, a-t-il poursuivi, pour de nombreuses personnes, la pandémie est source d’inquiétude dans le contexte des élections. Cependant, a indiqué M. Aladoua Amada, l’application des mesures préventives et le respect des gestes barrières laissent espérer qu’il est possible de voter en toute sécurité malgré la persistance de la COVID-19.

Aussi, a-t- il ajouté, les motifs d’espoirs sont nombreux et cela en particulier avec le soutien des partenaires techniques et financiers dont bénéficie la CENI dans ce domaine. Ainsi recevoir cet important lot de masques et de thermomètres dans le cadre de la protection des électeurs est d’une importance capitale. De ce fait, M. Aladoua a rassuré la Représentante du PNUD que la CENI veillera au bon usage de ce matériel au profit de toutes les couches de la société nigérienne.

La Représentante Résidente de PNUD au Niger a, pour sa part, affirmé que ce lot de matériel, (selon elle, certes en quantité modeste par rapport aux besoins réels de la CENI), est une contribution dans le sens de soutenir les actions de la CENI afin de contrecarrer cette crise due à la COVID-19. Selon Mme Diana Louise Ofwona, il faut éviter et cela à tout prix, toute flambée éventuelle de la pandémie à la suite des opérations de grande envergure censées conduire aux échéances électorales à savoir : la distribution du matériel électoral à travers le territoire national, le déploiement du personnel de la CENI, la campagne électorale et la tenue des scrutins proprement dits. D’où la nécessité a-t-elle soutenu de redoubler les efforts de sensibilisation et l’application renforcée de mesures barrières ainsi que de protocole sanitaire avéré dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Ainsi, Mme Diana Louise Ofwona espère que ce matériel mis à la disposition de la CENI à travers le Programme d’Appui au Cycle Électoral du Niger (PACE Niger), sera considéré comme un symbole du partenariat soutenu entre le PNUD et la CENI.

Par Rahila Tagou(onep)