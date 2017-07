Réception de don à l’OPVN de Niamey : 217 tonnes de vivres offerts par la communauté chinoise vivant au Niger au profit des populations sinistrées

Le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Magagi Laouan, a procédé, hier dans la matinée, à l’OPVN de Niamey, à la réception d’un important don de vivres offerts par la communauté chinoise vivant au Niger à la population nigérienne victime d’inondation. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Ibrahim Yacoubou, de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, SEM. Zhang Lijun, du président de la communauté chinoise vivant au Niger, du Directeur général de l’OPVN et de plusieurs invités chinois et nigériens.

En réceptionnant ce don, le ministre en charge de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Magagi Laouan, a salué ce geste qui, dit-il, «vient de montrer une fois de plus que la Chine est un pays avec lequel le Niger peut toujours compter. Cette promptitude à venir en aide au peuple du Niger montre aussi l’exemplarité des relations de coopération qui existent entre nos deux pays.

A l’heure actuelle, souligne M. Magagi Laouan, la coopération sino-nigérienne couvre de larges domaines. On peut citer, entre autres illustrations et symboles du degré de l’amitié entre les deux pays, l’Hôpital général de référence à Niamey, le stade général Seyni Kountché, le 2ème pont et le 3ème pont (en cours), la réalisation du système d’alimentation en eau potable à Zinder, des écoles et des équipements de formations sanitaires à travers le territoire national».

Il a enfin exprimé au nom du Président de la République Issoufou Mahamadou et de Brigi Rafini, chef du Gouvernement, ses remerciements à l’endroit du peuple chinois en général et de la communauté chinoise vivant au Niger en particulier pour ce soutien précieux avant de les rassurer que ce don ira aux bénéficiaires dans le meilleur délai.

Selon le président de la communauté chinoise au Niger, M. Liu Guojun, directeur général adjoint de CNPC, ce don fait suite à un appel que SEM. Zhang Lijun, Ambassadeur de Chine au Niger, a lancé à l’endroit de toutes les entreprises chinoises à contribuer selon leurs capacités, pour apporter leur aide au peuple et gouvernement nigériens afin de faire face à la situation de crise alimentaire le plus tôt possible. En effet, explique le président de la communauté chinoise au Niger, «il y a 27 entreprises et institutions qui ont répondu rapidement à cet appel, y compris l’Ambassade de Chine qui a contribué à hauteur de 11, 7 millions de FCFA, la CNPC et les autres compagnies ont mobilisé un total de 82.675.917 FCFA soit 217,5 tonnes de riz».

Pour sa part, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, SEM. Zhang Lijun, a d’abord indiqué qu’en dehors de ces aides alimentaires, le gouvernement chinois a fait un don de 5 milliards de FCFA au Niger l’année dernière. SEM. Zhang Lijun s’est ensuite réjoui de la promptitude avec laquelle la communauté chinoise qui vit au Niger a répondu à son appel en mobilisant une telle somme pour venir en aide aux populations nigériennes victimes d’inondation.

Ce geste répond également à l’appel que le gouvernement du Niger a lancé depuis le début de l’année à l’endroit de la Communauté Internationale afin d’aider le peuple du Niger à surmonter cette crise alimentaire.