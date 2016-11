Réception de don au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) : La Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou offre un important lot de vivres au profit des personnes vivant avec le VIH/SIDA

La Fondation Guri Vie Meilleure de la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou ne cesse, d’apporter aide et assistance aux populations les plus vulnérables. Ainsi, en prélude à la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA célébrée chaque 1er décembre, la Fédération nigérienne des personnes vivant avec le VIH/SIDA a reçu, des mains de la présidente de ladite Fondation, la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou, un don composé de vingt (20) tonnes de riz et plusieurs cartons des dattes pour bien préparer la fête.

Cette cérémonie s’est déroulée, hier matin, au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) en présence du ministre de la Santé Publique, de la ministre de la Population, des représentants du Premier Ministre, des bénéficiaires et de plusieurs invités.

En prenant la parole, après avoir effectué le geste empreint de générosité et de solidarité en faveur des personnes vivant avec le VIH/SIDA, la présidente de la Fondation »Guri Vie Meilleure », la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour venir en aide à ces personnes afin atténuer leur souffrance.

En réceptionnant le don, le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara a vivement remercié au nom du Gouvernement du Niger et des bénéficiaires la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou pour tous les efforts que sa Fondation Guri Vie Meilleure ne cesse de déployer dans le cadre de la lutte contre le VIH. Ce geste, a-t-il expliqué, vient accompagner son département ministériel dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA car on ne peut pas faire une bonne prise en charge sans une bonne nutrition.

Ce don, a indiqué le ministre de la Santé Publique, est d’une importance capitale quand on sait que les Anti-Rétro-Viraux (ARV), c’est des produits qui ont des effets et pour faire face à ces effets, il faut une alimentation saine et équilibrée.

Pour sa part, le président de la Fédération nigérienne des personnes vivant avec le VIH, M. Aboubacar Alhousseini Maïga a remercié, au nom de la communauté des personnes infectées ou affectées par le VIH, la Fondation Guri Vie Meilleure de la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou pour avoir pensé à cette catégorie de la population qui a tant besoin du soutien matériel et moral. Il a nourri par la même occasion l’espoir de voir cette œuvre de bienfaisance continuer.