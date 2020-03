Réception de Kits de lavage de mains au ministère de la défense nationale : accompagner les efforts de l’Etat en matière de lutte contre le COVID-19

Share on Twitter

L’Agence de Voyage et de Tourisme Croix du Sud a mis à la disposition du Ministère de la Défense Nationale, des kits de lavage de mains. C’est le directeur de Services de Santé et de l’action Sociale du Ministère de la Défense Nationale, le Colonel-major Harouna Zeidi qui a réceptionné, le vendredi dernier, ces kits des mains du directeur général de l’Agence, M. Siddo Oumarou.

Le matériel donné par l’Agence de Voyage et de Tourisme Croix du Sud est composé de 119 kits de lavage de mains ainsi que 119 cartons de savon. La remise de ce matériel doit faire école au niveau d’autres entreprises pour qu’elles puissent accompagner l’Etat en vue de faire face à la pandémie de COVID-19.

En réceptionnant le matériel, le directeur de Services de Santé et de l’Action Sociale du Ministère de la Défense Nationale a d’abord rappelé que la maladie du COVID-19 est une réalité dans notre pays. A cet effet, le Colonel-major Harouna Zeidi a indiqué que le Président de la République et le gouvernement ont pris très tôt un certain nombre de mesures visant à stopper la propagation de cette maladie qui n’a ni vaccin, ni traitement.

Selon lui, la seule et unique alternative pour arrêter la propagation de la maladie, est la prévention. Il a par ailleurs remercié l’Agence Croix du Sud pour avoir mis à la disposition du Ministère de la Défense Nationale ces kits de lavage de mains s’inscrivant dans le cadre de mesures de prévention préconisées par le Président de la République et le gouvernement contre la propagation de COVID-19.

Quant au directeur général de l’Agence Croix du Sud, M. Siddo Oumarou, il a indiqué que face à la virulence de la maladie et sa vitesse de contagion, la prévention est capitale. Il a noté avoir décidé d’offrir ces kits de lavage de mains aux Forces Armées Nigériennes parce qu’elles se battent tous les jours pour assurer la quiétude des populations, et souvent jusqu’au sacrifice suprême.

Par Laouali Souleymane (ONEP)