Réception de la Cité Al-Tassamouh construite par l’ONG Sharjah Charity International: 20 logements et divers équipements sociaux de base au profit des ménages vulnérables Tondibi

L’Ong Sharjah Charity International a procédé, le vendredi 17 septembre dernier à l’inauguration et à la remise officielle d’une cité Al-Tassamouh à Tondibi. Composée 20 logements sociaux, une école primaire franco-arabe (2 blocs de 3 salles de classes chacun) d’un centre de santé intégré (CSI) de type II équipé, d’une mosquée, d’un forage, d’une boulangerie et d’un jardin pour la culture de contre saison, cette cité est réalisée pour un coût de 400 millions de FCFA grâce à un financement de la Big Heart Foundation des Emirats Arabes Unis à travers l’Ong Sharjah Charity International. Ces logements sociaux sont destinés aux ménages démunis de Tondibi

La cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Secrétaire général adjoint du Ministère de l’Education nationale, le maire de la Commune rurale de Karma, plusieurs chefs de villages ainsi que les bénéficiaires.

Au cours de la cérémonie, le représentant de l’ONG Sharjah Charity International M. Mustafa Youssif Fadol Ahmed a fait un bref bilan de la coopération qu’il a qualifié de fructueuse entre son ONG et l’Etat du Niger. Cette Coopération a concerné plusieurs domaines notamment la santé avec la construction des CSI, l’éducation avec la construction des écoles; l’hydraulique avec la réalisation des forages et mini adduction d’eau potable et le social à travers le parrainage des orphelins, la construction de logements sociaux. A cela s’ajoute les multiples assistances alimentaires la distribution des kits de Ramadan, Tabaski et aides d’urgence en cas de catastrophes naturelles.

Pour le représentant de Sharjah Charity International, la réception de cette nouvelle cité cadre parfaitement avec la Déclaration de politique générale du gouvernement, qui fait de la question de logements un des défis majeur du Gouvernement. «A cet effet, nous vous rassurons que notre ONG sera à vos côtés pour la question de logement et bien d’autres questions d’intérêt général», a déclaré M. Mustapha qui a exprimé sa gratitude au Président de la République chef de l’Etat, SE. MOHAMED BAZOUM pour les facilitations que le gouvernement ne cesse d’apporter à notre ONG. Le Représentant de Sharjah Charity International a, par ailleurs, tenu à remercier Dr Lalla Malika Issoufou (présidente de la Fondation Tattali Iyali) pour sa précieuse contribution à la réalisation de ce projet. Il a enfin félicité les heureux bénéficiaires et leur a souhaité un bon usage de ces logements.





Cette cité est la deuxième réalisée par l’ONG Sharjah au Niger. La première cité réalisée a été inaugurée le 15 octobre 2019. Elle est composée de logements sociaux, de forage, de centre de santé intégré (CSI type 2), d’une école bilingue franco-arabe et d’autres infrastructures de base pour assurer aux résidents un cadre de vie convivial et agréable. Elle a été réalisée au profit des familles de vaillants éléments des Forces de Défense et de Sécurité victimes d’actes criminels des groupes terroristes.

Pour rappel, il faut noter que l’ONG Sharjah Charity International a été créée en 1989. Elle a ouvert un bureau régional à Niamey le 20 mars 2018. Depuis lors l’Ong mène plusieurs actions au profit des couches vulnérables. Ces interventions visent essentiellement à remédier aux préoccupations qui assaillent les populations tant rurales qu’urbaines. C’est pourquoi, Sharjah Charity International mobilise les fonds pour construire des écoles, des centres de santé, des logements sociaux, des forages, des puits. Elle apporte également diverses assistances aux couches vulnérables comme les orphelins, les personnes âges ou celles vivant avec un handicap ainsi qu’aux victimes des catastrophes naturelles. On peut rappeler entre autres actions de bienfaisance, la distribution de kits alimentaires qu’organisaient Sharjah et la Fondation Tattali Iyali à l’occasion du mois béni de ramadan et de la fête de Tabaski.

Par Siradji Sanda