Réception officielle de l’Amphithéâtre 1000 Places a l’université de Niamey…

Le ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’innovation Yahouza Sadissou a réceptionné ce lundi 9 septembre 2019 l’amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et technique (FAST) de l’université Abdou Moumouni de Niamey.

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice recteur de l’université Abdou Moumouni Mr Chaibou Mahamadou, du doyen de la faculté des sciences et techniques et du Secrétaire général de l’Union des Etudiants Nigériens à l’Université de Niamey (UENUN) Arifa Hassan.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur Yahouza Salissou a declaré dans son discours à cette cérémonie, « cet amphithéâtre dont la construction a connu beaucoup de problèmes depuis plus de 6 ans et dont les travaux ont démarré et à un moment, a été pour moi un défi surtout grâce au soutien du Président de la République » .

« La réalisation de cet amphithéâtre va contribuer grandement à solutionner les problèmes d’infrastructures que connait l’université de Niamey » a ajouté le ministre Yahouza, mais « je suis aussi conscient que des grands défis en terme d’infrastructures sont encore à affronter » a-t-il dit.

Le choix la date du 9 septembre qui consacre la rentrée officielle dans les universités publiques du Niger pour réceptionner officiellement cette infrastructure, est tout un symbole « qui consiste à démontrer la détermination du gouvernement à travers mon département ministériel de faire de cette année académique 2019-2020 une année en infrastructures et une année capitale » a-t-il indiqué

« Cet amphithéâtre appartient a la FAST mais il appartient a toute l’université de Niamey » a poursuivi le ministre de l’Enseignement Supérieur.

Il a aussi appelé le Recteur de l’Université de Niamey, à la mutualisation des infrastructures.

Le ministre de l’enseignement Supérieur a profité de cette occasion pour faire des visites au niveau des différents bâtiments en construction dont le centre culturel, le bâtiment ’’ M’’ et le laboratoire.

Par Agence Nigérienne de Presse