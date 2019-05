Recrutement à la CENI : 6510 opérateurs d’enrôlement seront recrutés à l’issue des tests…

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Me Issaka Souna, a procédé le 25 mai dernier à Niamey, au lancement du test de recrutement des opérateurs d’enrôlement dans le cadre de la confection du fichier biométrique électoral. Le week-end passé, 11.730 jeunes candidats ont passé le test pour 6.510 postes disponibles. Les épreuves se sont déroulées simultanément dans les chefs-lieux des huit régions du Niger.

Très tôt le samedi dernier, premier jour du test, des milliers de jeunes ont pris d’assaut le centre unique de Niamey situé dans les locaux de l’Ecole Supérieur des Télécommunications pour passer les épreuves pratiques destinées aux opérateurs d’enrôlement. Ils sont 5.000 jeunes présélectionnés, rien qu’à Niamey, à suivre les évaluations qui se sont étalées tout le week-end.

A l’échelle nationale, l’engouement suscité chez les jeunes pour ces postes, permettra à la CENI, selon ses responsables, de disposer des meilleurs travailleurs disponibles sur le marché de l’emploi.

Me Issaka Souna, Président de la Commission Nationale Indépendante(CENI), s’est félicité de la bonne organisation et du déroulement des tests sur l’ensemble du territoire. Il a aussi exprimé sa joie de voir autant de jeunes diplômés compétents, être présélectionnés dans le but de rendre service au Niger, en se déployant dans les moindres recoins du pays pour enregistrer les électeurs sur la liste électorale biométrique en cours d’élaboration.

Le président de la CENI a rappelé que la sélection des opérateurs d’enrôlement constitue la dernière étape du processus de recrutement du personnel d’appui pour la réalisation du fichier biométrique électoral. «Nous remercions les organisateurs pour la précision et la discipline de cette organisation, et la presse nationale pour tout le soutien qu’elle ne cesse de nous apporter dans ce processus», a-t-il conclu.

