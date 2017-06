Refus de pourvoie en cassation dans le dossier ‘’bébés importés’’ : A quoi joue Hadiza Hama Amadou?

Beaucoup sont ceux qui croyaient que l’affaire dite ‘’bébés importés’’ a afin trouvé son épilogue avec la condamnation de Hama Amadou Président de Lumana/FA à un (1) an de prison. Ils se sont trompés. En effet, selon des informations, la Cour d’Appel de Niamey a actionné le dossier cette semaine pour mettre en exécution la décision de condamnation qu’elle a prononcée il y a quelques mois à l’encontre d’environ une vingtaine de personnes dans cette affaire.

Ces personnes étaient, pour la plupart, libres de leurs mouvements depuis que le jugement a été rendu le 13 mars dernier par la Cour d’Appel de Niamey. Pour ce faire le juge en Appel a instruit la gendarmerie pour convoquer les accusés. Dès leur présentation à la gendarmerie, ils ont tous été mis à la disposition des différents régisseurs des prisons civiles de Say pour les hommes et de Kollo pour les femmes. Les observateurs se demandent pourquoi le colonel Abdoulaye de la Garde Nationale et Hama Amadou n’ont pas reçu de convocation ?

La réponse est simple. Ils ont fait Appel en Cassation. Les mêmes observateurs se demandent aussi pourquoi maintenant et pourquoi précisément cette affaire connaît un tel traitement ? Nous savons qu’au Niger plus de 90% de la population est musulmane, et la décision de justice coïncide avec les premiers jours du mois de Ramadan, le mois béni de l’islam, un mois de pardon et de compassion.

Selon une source bien informée, aux dernières nouvelles nous apprenons que c’est un piège que le gouvernement avait tendu aux détenus par ignorance ou méconnaissance des textes de la justice, ou peut-être même avec la complicité de certains de leurs conseillers. Après le jugement rendu du 13 mars dernier, les accusées et co-accusés avaient un délai bien déterminé pour interjeter un appel en cassation. Ce délai étant épuisé, c’est tout à fait normal que le juge en charge du dossier leur a envoyé des convocations pour répondre, et c’est ce qui a été fait la semaine dernière.

D’ailleurs par rapport à l’appel, madame Hadiza Hama Amadou a été contactée par des proches amis de Hama Amadou pour qu’elle se pourvoie en cassation comme l’avait fait son mari Hama Amadou. Elle répondait qu’elle ne fera pas appel par solidarité avec les autres détenus, et non avec Hama Amadou qui est sensé être son époux. Quelle aberration !