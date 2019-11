Réhabilitation de l’Aménagement hydro agricole de Konni: le Président Issoufou Mahamadou va donner le coup d’envoi…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou va procéder ce lundi, In shaAllah à Konni, au lancement officiel des travaux de réhabilitation du Périmètre Irrigué de Konni .

Cette cérémonie grandiose sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, notamment, lePrésident du MCC, Sean Cairn cross et de plusieurs autres invités de haut niveau.

A Konni déjà, l’espoir est de retour et les préparatifs vont bon train. En effet, avant ce projet de réhabilitation, l’état du Périmètre Irrigué de Konni ne faisait que se détériorer d’année en année alors quel’autosuffisance alimentaire était la priorité des priorités tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays.

A sa création, la superficie initiale de l’aménagement hydro-agricole de Konni était de 3000 hectares (ha) dont 2452 irrigables. Aujourd’hui, c’est entre 200 et 600 ha seulement qui sont exploités en cultures irriguées.

C’est pourquoi, le Président de la République,Issoufou Mahamadou dont une des priorités était de faire nourrir les Nigériens par les Nigériens à travers son Initiative 3 N, a fait de la réhabilitation du périmètre irrigué de Konni sa préoccupation personnelle.

Ainsi grâce à sa détermination et à son leadership, la réhabilitation de cette infrastructure est désormais un acquis. En effet, le Compact du Niger, un ensemble de projets financés à hauteur de 250 milliards de FCFA par les Etats Unis pour soutenir les efforts du Gouvernement nigérien dans la lutte contre la pauvreté a érigé le périmètre irrigué de BirniN’Konni, en un projet phare.

Aux termes des travaux qui vont durer 24 mois, près de 2500 hectares seront mis à la disposition des producteurs pour leurs activités. Ces travaux seront exécutés de façon à minimiser les perturbations sur les activités des exploitants. Ainsi, un premier lot de parcelles réhabilitées sera réceptionné en octobre 2020 et le reste, l’année suivante.

La réhabilitation de cet ouvrage qui date de 1975, va booster les productions agricoles et autres activités connexes. Dans cette perspective, MCA-Niger va apporter un accompagnement en terme de renforcement de capacité à 14000 producteurs en vue d’une gestion optimale et judicieuse de l’eau d’irrigation.

Fidèle à ses principes de respect des droits des Personnes Affectées par les Projets (PAP), MCA-Niger aux termes d’un processus inclusif et un recensement minutieux, va offrir des compensations aux PAP conformément aux standards approuvés sur le plan international.

La remise à niveau du Périmètre va contribuer à améliorer de manière significative la situation économique et sociale, notamment des femmes et des jeunes du département de Birni N’Konni.

Le Compact, est un accord de don entre les Etats-Unis d’Amérique et le Niger, signé le 26 décembre 2016. Il est entré en vigueur le 26 janvier 2018 pour une durée de cinq ans. L’objectif stratégique est de réduire la pauvreté par les effets induits de la croissance économique.

Le projet MCA a deux volets : le Projet Irrigation et Accès aux Marchés qui vise le développement de l’agriculture irriguée à grande échelle, à travers la création de nouveaux périmètres et la réhabilitation de périmètres existants. Il est soutenu par les activités d’amélioration de l’accès au marché (construction de routes) et des services d’appui agricole (gestion, commercialisation, renforcement des capacités des agriculteurs et des communautés).

C’est dans cette optique qu’est prévue la réhabilitation de l’aménagement hydro agricole de Konni. Trois axes ont été retenus dans ce cadre. Il s’agit de personnes impactées ; le service d’accompagnement et de la réforme de l’irrigation. L’ensemble du projet va durer cinq (5) ans et les travaux de réhabilitation du périmètre devront commencer en début novembre pour durer deux ans.

Le processus suit son cours. Le périmètre a été entièrement borné. Les populations qui seront impactées ont été enregistrées et le MCA a signé un partenariat avec une banque pour ouvrir des comptes où seront versés les droits à toutes les personnes qui seront dédommagées.

L’autre axe du projet est l’accompagnement à travers le Projet Communautés Résilientes au Climat qui vise à booster la production agricole en appuyant les petits exploitants par des subventions d’une part et à travers la promotion des activités pastorales en milieu rural d’autre part. Il s’agit à travers cet axe de résoudre les dysfonctionnements constatés dans la gestion des coopératives. Dans cette optique, le MCA a demandé à l’ONAHA de conformer ses coopératives à la loi OHADA. Désormais, la coopérative aura pour fonction l’approvisionnement en intrants, la commercialisation de la production agricole, les activités génératrices de revenus. Le MCA assurera aussi des formations en nouvelles techniques agricoles, en alphabétisation fonctionnelle, en gestion des coopératives, en transformation.

Avec cette réhabilitation, le périmètre irrigué de Konni va retrouver son lustre d’antan.



Par Tamtaminfo News