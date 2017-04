Réhabilitation et équipement de la Maternité Yantala par la Fondation Guri Vie Meilleure : La 1ère Dame Hadjia Aïssata Issoufou s’investit en faveur de l’amélioration de la santé de la Mère et de l’Enfant

La Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure, s’est rendue hier dans l’après-midi, à la Maternité Yantala de Niamey, pour constater de visu l’accomplissement des travaux de réhabilitation et d’équipement de cette formation sanitaire du 1er arrondissement communal de Niamey. L’aménagement et l’équipement de cette maternité ont été réalisés par la Fondation Guri Vie Meilleure après avoir accédé à une requête de celle-ci.

A travers cette action, la Fondation Guri Vie Meilleure vient une fois de plus de donner un coup d’accélérateur à l’amélioration de la santé de la Mère et de l’Enfant. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Santé Publique, Dr. Idi Illiassou Maïnassara, ainsi que les responsables et agents de ladite maternité.

Conformément au contenu de la requête de la Maternité Yantala, la fondation Guri vie meilleure la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou a réhabilité et équipé cette structure sanitaire qui était mal fréquentée en raison de la vétusté de ses locaux et de l’état de délabrement de ses latrines. Aujourd’hui, cette page sombre de l’histoire de la Maternité Yantala est tournée pour laisser place à un plateau technique reluisant. En se rendant hier dans l’après-midi dans les locaux de cette maternité, la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou, a visité les différentes salles aménagées et équipées.

Il s’agit entre autres : de la salle de soins après avortement ; la salle d’accouchement avec tous les matériels nécessaires y compris la balance électrique servant à peser les nouveau-nés ; la suite de couche physiologique et les quatre latrines construites. Pour la présidente de la Fondation Guri vie meilleure, la réhabilitation et l’équipement de cette maternité s’inscrivent dans la droite ligne des actions entreprises par la Fondation depuis sa création. »Notre objectif est d’améliorer considérablement la santé de la Mère et de l’Enfant au Niger », a précisé Hadjia Aïssata Issoufou.

Auparavant, le ministre de la Santé Publique, Dr. Idi Illiassou Maïnassara, s’est réjoui des réalisations de la Fondation Guri Vie Meilleure à la Maternité Yantala. »Cette maternité est la plus grande maternité du 1er arrondissement communal de Niamey, parce qu’elle reçoit en moyenne 20 à 25 accouchements par jour. C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, nous remercions sincèrement la Fondation Guri Vie Meilleure pour ce geste qui n’est d’ailleurs pas le premier. On peut dire aujourd’hui qu’à la Maternité Yantala, les agents de santé sont dans des bonnes conditions de travail permettant d’accueillir les femmes en état d’accouchement. C’est dire que la réhabilitation de la maternité va permettre d’augmenter sa fréquentation par les femmes et d’améliorer sensiblement la qualité des soins.

Pour sa part, la responsable de la Cellule Santé de la Fondation Guri Vie Meilleure, Dr. Cissé Ramatoullaye a relevé que le fait que la fondation Guri Vie Meilleure, dans ses diverses interventions, accorde une place extrêmement importante à la santé de la Mère et de l’Enfant. »Il n’y a pas en fait une formation sanitaire qui incarne mieux le lieu où s’exerce la santé de la mère et de l’enfant qu’une maternité.

C’est pourquoi, la Fondation Guri Vie Meilleure a aménagé et équipé ici la salle d’accouchement; la salle de soins post-avortement; les trois salles de suites de couche, et a construit quatre latrines. Toutes ces actions visent à garantir aux femmes un environnement sain et sécurisé en préservant leur santé et le capital santé des nouveau-nés. Nous profitons de cette occasion pour porter une attention particulière à tous les agents qui sont chargés de l’hygiène en disant qu’un environnement propre et sain réduit le risque d’infections », a rappelé Dr. Cissé Ramatoulaye.

Pour le médecin-chef de la maternité Yantala, Dr. Dan-Bouzoua Fatimata, ce geste de la Fondation Guri Vie Meilleure vient à point nommé, car la maternité était confrontée à une baisse drastique de la fréquentation en raison de l’état de délabrement de ses latrines. »Nous pensons qu’avec la réhabilitation et l’équipement de la maternité, la fréquentation sera de retour », a dit le médecin-chef de la Maternité Yantala.