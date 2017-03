RELATIONS INFANTINO/PELE Quand le Colonel Major Pelé réceptionne une ‘passe décisive ‘ d’Infantino … et buuut.. !!!

C’est la configuration exacte de cette visite, la toute première de l’histoire du Niger, où le président de la plus haute sphère footballistique honore notre pays. « Seuls les bons esprits se rencontrent » a-t-on coutume de dire. Il est des hommes dans ce monde qui savent où s’orienter et quand il le faut. Cette façon d’agir leur confère une certaine qualité qui fait d’eux de véritables responsables.

Le football d’aujourd’hui (certes l’argent est le maitre mot), mais il ne faut pas occulter les relations humaines et en ce sens le Colonel Major Pelé peut se targuer de dire que son carnet d’adresses est assez étoffé qu’à tel point, en ouvrant n’importe quelle page, il trouvera la bonne adresse par rapport à une tiers situation.

Entre donc Pelé et Infantino, c’est de prime abord une relation d’homme à homme avant que celuici ne soit élu à la tète de la FIFA, les deux hommes avaient « sympathisés ». P.comme Promesse…. La Promesse est une dette chez les hommes honnêtes. « Je m’y rendrai au Niger…. », « Vous serez la bienvenue… ».

Voilà paraphrasé en substance la conclusion d’un de leurs plusieurs échanges. En fait, celui qui a fini par être à la tête de la FIFA a eu vent de qui est le colonel Major Djibrilla Hima Hamidou, alias Pelé, qui est aussi le président de la Fédération Nigérienne de Football(FENIFOOT). En fait, l’un complète l’autre : le premier le colonel Major Pelé le soldat type, comme on le dit dans le jargon militaire très « carré » qui fait sortir le noir quand c’est le noir et le blanc quand c’est évidemment le blanc.

Le 2ème, c’est-à-dire le président de cette instance footballistique de ce pays aride comme l’était son football avant que celui–ci ne prenne les commandes. Il faut souligner que les plus sceptiques voire pessimistes reconnaissent du fond de leurs cœurs que le football nigérien a considérablement connu une mutation considérable.

En un laps de temps, le Niger s’est fait prévaloir sur tous les échiquiers : 2 CANS, 2 CHANS, CAN U17, et bientôt CAN U20 … Ce qui était chimérique dans un passé assez récent est devenu une réalité. A cela s’ajoute, les infrastructures. Il a fallu à son temps pour que les semelles des crampons des joueurs du Niger foulent le gazon synthétique (Niamey, Maradi, Dosso, Zinder, Agadez, Tahoua).

Tout ceci traduit le souci exprimé par le Colonel Major Pelé dès la première minute de son élection quand il a promis de changer la face du football nigérien. Cette concrétisation a eu l’effet escompté au-delà des frontières nigériennes jusqu’à séduire le président de la FIFA, qui a vu en face de lui, un collaborateur tel qu’il faut dans sa politique de refonte du système du football mondial avec des hommes qui ne pensent aux ballons qu’à leurs ventres.

Et cette passe lumineuse d’Infantino, Pelé la bien réceptionnée. Score final : Niger Very-Very Good. Fenifoot du courage encore et encore.