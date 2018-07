Remise de distinction à l’ONG Jeunesse-Enfance-Migration-Développement : Une reconnaissance des actions de l’organisation en matière de lutte contre la migration irrégulière

Le président de l’ONG Jeunesse-Enfance-Migration-Développement, M. Manou Nabara Hamidou a reçu une distinction des mains de l’ambassadeur de la Délégation l’Union Européenne en République du Niger. C’était hier au cours d’une cérémonie organisée par l’Union Européenne à travers sa délégation au Niger. Cette cérémonie coïncidant avec la célébration de la Journée Mondiale des Compétences des Jeunes, est une manière pour l’UE d’encourager cette jeune organisation pour ses actions en matière de lutte contre la migration irrégulière. Cette cérémonie a été parrainée par le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Moctar Kassoum, assurant l’intérim de son homologue en charge de l’Entreprenariat des Jeunes.



Cette distinction est, pour l’ONG Jeunesse-Enfance-Migration-Développement, un signe d’encouragement pour le travail qu’elle a mené depuis bientôt six (6) ans. Ce travail vise à développer les compétences des jeunes sur des sujets actuels et qui les concernent comme la migration, les droits de l’homme, la consolidation de la paix…, à renforcer la participation citoyenne des jeunes pour un développement durable, mais aussi à sensibiliser et informer les communautés, à former la société civile et les acteurs locaux. Ce travail porte aussi sur le plaidoyer sur ces sujets, tout en réalisant des actions de développement communautaire. Au delà d’une reconnaissance, cette distinction doit pousser JMED à aller plus loin, à renforcer la qualité de son action, pour mériter davantage de distinction et ainsi confirmer la confiance placer en elle.

Dans son mot introductif, le ministre Moctar Kassoum, a expliqué que la Journée Mondiale des Compétences des Jeunes a pour objectif ultime de stimuler le dynamisme de la jeunesse et l’engagement de cette dernière dans son rôle de moteur de la croissance économique de notre pays. Dans cette optique la problématique du chômage et du sous-emploi des jeunes constituent aujourd’hui une des préoccupations majeures des plus hautes autorités de la République du Niger. Le ministre a cité entres autres actions entreprises ces dernières années en faveur de la jeunesse, la création des structures d’appui-conseil et d’accompagnement des projets d’entreprises ; la réduction du délai de création d’une entreprise ; la simplification et l’allégement de la fiscalité d’entreprise ; l’adoption d’une Politique de Promotion du Secteur Privé et l’adoption de la Charte des PME.

Avant de remettre la distinction au président de l’ONG JMED, l’ambassadeur chef de la Délégation de l’Union européenne SE. Raul Mateus Paula, a dit en citant le SG des Nations Unies lors de la Journée Mondiale des Compétences des Jeunes, « qu’en offrant aux jeunes une formation professionnelle, on leur donne les moyens de contribuer au règlement des nombreux maux qui affligent les sociétés, notamment la pauvreté, l’injustice et les conflits violents. Il importe tout particulièrement d’offrir aux filles et jeunes femmes une éducation dans les sciences, les techniques et l’innovation ».

Justifiant cette distinction à l’endroit de JMED, l’ambassadeur chef de la Délégation de l’UE au Niger s’est exprimé en ces termes : « nous avons voulu aujourd’hui distinguer l’organisation JMED pour l’action qu’elle mène dans les régions fragilisées par des crises et des trafics illicites en direction des jeunes qui peuvent se sentir attirés par l’argent facile en violant la loi, ou bien par les promesses illusoires faites par des vendeurs de rêve, qui s’enrichissent en profitant de leur détresse ».

Par ailleurs, SE. Raul Mateus Paula a assuré que l’UE et ses partenaires poursuivront leur soutien à ces organisations et aux autorités pour atteindre les objectifs rappelés par le Président de la République lors de la Conférence du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) à Dakar. En réceptionnant cette distinction, le président de l’ONG JMED, M. Manou Nabara Hamidou a remercié l’UE à travers sa délégation au Niger et tous ceux qui ont œuvré dans ce sens, tout en la dédiant aux membres de cette ONG.