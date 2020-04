Remise de don par Coris Bank International Niger au ministère de la santé publique : un chèque de 20 millions de FCFA en appui a l’Etat dans la lutte contre le COVID-19

La Directrice Générale de Coris Bank International Niger, Mme Rakiatou Idé Issaka a remis un chèque de 20 millions de francs CFA au Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique, M. Ismagal Annar en appui au Gouvernement dans son combat contre le COVID-19. La remise de ce don a eu lieu au cours d’une cérémonie organisée le mercredi 1er mars 2020 au Ministère de la Santé Publique. C’était en présence des membres du comité de gestion de la crise liée à la pandémie.

Peu après avoir reçu le chèque, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique a salué, au nom du Gouvernement, Coris Bank et ses dirigeants pour la donation et pour cette marque de solidarité envers le Gouvernement. Un geste combien salutaire, dit-il, qui vient appuyer les efforts du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie du COVID 19. M. Ismagal Annar a rassuré la Directrice de Coris Bank International Niger que cet argent sera versé dans le compte ouvert à cet effet par le Gouvernement.

En remettant le chèque au Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé, la DG de Coris Bank International Niger Mme Rakiatou Idé Issaka a exprimé la solidarité de son institution et celle de ces dirigeants au gouvernement du Niger dans cette épreuve. Dans ces moments difficiles liés à la propagation de la maladie du Coronavirus, Coris Bank International a eu une pensée particulière pour les agents de santé, qui sont en première ligne de ce combat et aux malades. Ce don, a-t-elle expliqué cadre avec la responsabilité sociale d’entreprise de la Banque. «Coris Bank International Niger est à votre écoute en cette période difficile. Et pour contribuer à la lutte contre la propagation du COVID-19, Coris Bank International Niger à travers la Fondation Coris, remet ce chèque de 20 millions de FCFA au Ministère de la Santé publique», a-t-elle dit. Aussi, Mme Rakiatou Idé Issaka a encouragé au nom de son institution et de son personnel, tout le personnel médical qui effectue un travail sans relâche durant cette période.

Conformément aux mesures de prévention du COVID 19, Coris Bank International Niger a pris d’importantes dispositions en vue d’assurer la continuité d’accès aux services bancaires. «Nous avons mis en place un dispositif d’accès aux services bancaires qui nous permet de continuer à répondre à vos besoins, même en cas de confinement», a souligné Mme Rakiatou Idé Issaka.

Ce dispositif comporte des mesures préventives et réactives, portant sur : le renforcement des conditions d’hygiène dans les locaux, à l’agence et au niveau des GAB à travers, la mise à disposition de gels hydro alcooliques de qualité, la mise à disposition de savon liquide et de papiers hydrophiles à usage unique ; l’ouverture et la fermeture des portes de la Banque, du GAB par les agents de sécurité aux mains préalablement désinfectées et non par les visiteurs ou clients ; la réduction du nombre de clients en attente dans nos halls clientèles et le respect de la mesure de distance d’au moins un (1) mètre ; la restriction des voyages à l’étranger du personnel ; la possibilité d’assurer la continuité du service dans d’autres locaux.

En outre, deux autres solutions ont été offertes à la clientèle de la Banque à savoir : le service bancaire en ligne E-CORIS, qui est accessible en tout temps pour que les clients puissent effectuer de chez eux leurs opérations bancaires, à partir de leurs ordinateurs ou de leurs téléphones mobiles et la disponibilité des cartes bancaires pour effectuer les opérations de retraits dans tous les GAB des banques et de paiement chez les commerçants.

Enfin Mme Rakiatou Idé Issaka a invité toute la population au respect des différentes mesures édictées par le gouvernement et l’OMS en vue de se protéger et protéger les autres, seule possibilité pour limiter la propagation de la maladie. «Le Covid-19 constitue une menace pour tous, tant sur le plan personnel que professionnel. Respectons les consignes sanitaires pour nous protéger et arrêter la chaîne de propagation du virus. Je lance un appel à tous les acteurs économiques à s’engager dans la lutte», a-t-elle conclu, tout en remerciant la clientèle pour la confiance, mais aussi pour l’assurer de la disponibilité de Coris Bank International Niger à ses côté.

Par Ali Maman(ONEP)