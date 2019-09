Remise De La Légion D’honneur Au Député Mano Aghali : Le Président Du Groupe D’amitié France-Niger Honoré…

La France à travers son Ambassadeur, SE. Alexandre Garcia a décerné, une distinction de l’ordre français le plus prestigieux, celui de la Légion d’honneur à l’honorable Mano Aghali, président du groupe d’amitié France-Niger. La cérémonie de remise de cette distinction s’est déroulée le 16 septembre à la résidence de France, en présence d’une délégation de parlementaires français, membres du groupe d’amitié France-Niger, conduite par le député Jacques Maire.

Particulièrement sensible à la thématique de la paix, le président du groupe parlementaire d’amitié France-Niger, le député national Mano Aghali a été médiateur dans le règlement de plusieurs conflits dans des communes rurales de la région d’Agadez a indiqué l’Ambassadeur de France au Niger, SE Alexandre Garcia. Membre du Réseau Ouest-Africain de gestion non violente des conflits, réseau qui comprend le Niger, le Tchad, le Mali et le Sénégal et président de l’ONG Homme Environnement Développement « HED Tamat », qui intervient dans de nombreux secteurs notamment : la culture, l’environnement, l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, le droit des femmes, l’honorable Mano Aghali est, selon, le diplomate français, très impliqué dans le travail de veille concernant l’intégrisme religieux au Niger et suit avec attention les actions de contrôle des flux migratoires dans la région d’Agadez, ainsi que les programmes de réinsertion d’anciens « passeurs ».

« La France a souhaité récompenser les « éminents mérites » de l’honorable Mano Aghali pour son combat en faveur de la paix, des questions environnementales, du développement rural, de la scolarisation mais aussi son engagement envers la France » a indiqué SE Alexandre Garcia.

Selon le président du groupe d’amitié France-Niger, l’amitié entre les deux pays est une réalité agissante et concrète qui nécessite d’être renforcée et affermie à chaque instant. « En effet après plusieurs visites d’amitié dans notre pays, chers collègues, l’institution que vous représentez, vient de nous démontrer, lors de votre séjour à Ingall, dans le cadre de la Cure Salée 2019, votre solidarité agissante envers les populations nigériennes », s’est réjoui l’honorable Mano Aghali. L’appui en médicaments et la mobilisation des spécialistes du domaine de la santé a-t-il fait savoir, auront été d’un appoint immense à la santé des populations rassemblées autour de cette fête grandiose et si chère aux autorités de notre pays.

Cette distinction, souligne le président du groupe d’amitié France-Niger, honore l’ensemble de la coopération et de l’amitié entre la France et le Niger en général et entre les parlements de nos deux pays en particulier. M. Mano Aghali a enfin dédié cette distinction à ses collègues du groupe parlementaire nigérien, pour saluer leur attachement inébranlable aux valeurs de la démocratie, d’hospitalité, de tolérance et d’humanisme qui constituent le ciment de l’unité nationale.

Par Aïchatou Hamma Wakasso(onep)