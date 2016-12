Remise d’un chèque de 500.000 dollars US à notre pays par l’Algérie : En appui à la lutte contre les effets des crises et catastrophes

Dans le cadre de la fructueuse coopération qui la lie au Niger, la République Algérienne Démocratique et Populaire remis hier une enveloppe de 500.000 dollars US au Gouvernement nigérien en appui à ses efforts de lutte contre les effets néfastes des crises et catastrophes sur la vie des populations nigériennes.

C’est l’ambassadeur d’Algérie au Niger, SE. Baallal Azzouz, qui a officiellement remis le chèque lors d’une cérémonie au Ministère des Affaires Etrangères, en présence du ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des catastrophes, M. Laouan Magagi, et de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires Etrangères, chargée de l’Intégration et des Nigériens à l’Extérieur, Mme Lamido Ousseini Salamatou Balla Goga.

En réceptionnant le chèque, le ministre Laouan Magagi a indiqué que »cette aide va renforcer les capacités de l’Etat dans ses efforts pour faire face à la précarité des conditions de vie imposées par la récurrence des crises et des catastrophes naturelles et anthropiques. A cet effet, il me plait, a-t-il ajouté, »de vous adresser particulièrement, aux noms du Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, de SEM. Brigi Rafini, Premier ministre, Chef du Gouvernement, et aux noms des bénéficiaires, nos vifs et sincères remerciements ».

Les deux membres du Gouvernement se sont réjouis de l’excellence et de la vitalité de la coopération entre les deux pays, et ont une fois encore demandé à SE Baallal Azzouz de transmettre, aux autorités algériennes, la gratitude du Gouvernement et du peuple nigériens.