Remise d’un don au CSI de Sakorbé (Département de Loga) 20 millions de FCFA en matériel et produits pharmaceutiques offerts par la Fondation Tattali-Iyali(

La Fondation Tattali-Iyali de Dr. Lalla Malika Issoufou Mahamadou a remis un don, samedi dernier au CSI de Sakorbé. Ce don composé de divers matériels et équipements sanitaires ainsi que des produits pharmaceutiques a une valeur d’environ 20 millions de Franc CFA.

Il est destiné à la prise en charge et à l’amélioration de la santé de la femme et de l’enfant. La remise du don qui s’est déroulée au sein du CSI de ladite localité a été présidée par la Secrétaire Exécutive de la fondation Tattali-Iyali, Mme SidikouAichatou.

Ce don est intervenu quelques jours seulement après celui fait aux trois Centres de Santé Intégrés du 5ème Arrondissement de Niamey par la Fondation Tattali-Iyali. Dans l’allocution qu’elle a prononcée au nom de la Première dame, la Secrétaire Exécutive de ladite Fondation a indiqué que ce don fait suite à une sollicitation de la population qui a demandé un appui auprès de la première dame Dr. Lalla Malika à travers sa fondation.

Mme Sidikou a souligné que ce don est estimé à une valeur d’environ 20 millions de franc CFA, et est composé des équipements pour le CSI et du matériel et produits pharmaceutiques pour la maternité de la localité.

« Ce don va permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions et à la population d’avoir accès à des services de soin de qualité », a-t-elle expliqué. La Secrétaire exécutive de la Fondation Tattali Iyali a profité de cette occasion pour transmettre à la population de Sakorbé les salutations de la première dame Dr Lalla Malika Issoufou.

Le don est spécifiquement composé des kits pour la maternité, pour les consultations prénatales, de kit d’assistance à l’accouchement, de kit d’accompagnement des nouveaux nés jusqu’à l’âge de 3 ans et tout ce qui rentre dans le cadre de la prise en charge des affections néonatales et prénatales.

Il comprend également des produits qui permettent une prise en charge de qualité et d’urgence. La conseillère de la Fondation en matière sanitaire, Dr. Aboubacar Djallo Mélé a souligné que dans un premier temps cela va permettre au médecin et aux agents soignants d’être à l’aise dans la prise en charge de tous les cas qui puissent se présenter à eux.

Elle a aussi indiqué que cela permettra au Médecin d’être à l’aise pour donner un service de qualité, parce que, il a les produits qu’il lui faut et enfin, ce don va permettre à la population d’avoir un accès au service de soin, très facilement et rapidement sans faire recourt aux centres de référence.

La délégation de la Fondation Tattali-Iyali a été chaleureusement accueillie par la population de Sakorbé. Hommes, femmes, jeunes, filles et garçons tous étaient sortis pour témoigner à Dr. Lalla Malika Issoufou leur reconnaissance.

Le chef de canton, Hamadou Garba, le président du COGES, Idé Bido, le chef de CSI Boubacar Amadou Dan Dibo, se sont prononcés également à cette occasion. Dans leurs interventions, ils ont demandé à la Secrétaire Exécutive de la fondation Tattali-Iyali de transmettre à la première Dame leurs remerciements et leur satisfaction pour ce geste important à l’endroit de la population de Sakorbé.

« La fondation Tattali-Iyali qui n’est pas à sa première action au profit de la population nigérienne en général et celle de la région de Dosso en particulier, notamment au profit des femmes et des enfants, est à saluer pour ces actions », a dit le chef de canton. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique des échantillons de produits mis à la disposition du CSI et une photo de famille. .