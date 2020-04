Remise d’un don de vivres par la Fondation Tattali Iyali : 10 tonnes de céréales et 200 cartons de dattes au profit des familles de militaires et gendarmes tombés sur le champ d’honneur

La Fondation Tattali Iyali a offert un don de vivres notamment du riz, du mil et des dattes au profit des veuves et orphelins des militaires et gendarmes tombés sur le champ d’honneur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le don a été remis par la Présidente de Tattali Iyali, Dr Lalla Malika Issoufou lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège de ladite fondation en présence de la représentante des bénéficiaires.



Il s’agit de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de mil et 200 cartons de dattes que la Fondation a mis à la disposition des veuves et orphelins des militaires et gendarmes tombés sur le champ d’honneur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce geste qui intervient au début du mois béni de Ramadan est une tradition pour la Présidente de la Fondation Tattali Iyali. Ce qui traduit l’attachement et la solidarité de la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou aux familles des agents des Forces de Défense et de Sécurité morts dans l’accomplissement de leur mission. Ce don intervient également dans le contexte de la pandémie liée au COVID 19 et permettra aux bénéficiaires de supporter la charge liée à la restriction des mouvements des personnes qu’impose la lutte contre la propagation de la maladie.



Peu à près la remise du don, la Secrétaire Exécutive de la Fondation Tattali Iyali, Mme Sidikou Aichatou Allassane a, au nom de la Première dame Dr Lalla Malika Issoufou, rendu un hommage mérité à toutes les forces de défenses et de sécurité pour le sacrifice ultime dont elles font toujours montre dans l’accomplissement de leur mission. «Ce geste prouve que la Première Dame est éternellement reconnaissante à ces agents des Forces de Défense et de Sécurité qui se sont sacrifiées pour défendre la Nation.

Que Dieu les accepte dans son Paradis Eternel et Incha Allah, la Fondation continuera à penser aux veuves et aux orphelins de nos héros», a-t-elle dit. Mme Sidikou a indiqué que ce don s’inscrit dans le cadre de l’assistance que la Présidente de la Fondation Tattali Iyali apporte aux personnes vulnérables pendant ce mois béni de Ramadan. Cela permettra de soulager les charges des familles bénéficiaires pendant ce mois et en ce moment où les mouvements des populations est réduit à cause de la pandémie liée au COVID 19.



S’exprimant à son tour, au nom du Ministère de la Défense Nationale et de l’Etat-major des Armées, le Commandant Aichatou Ousman, Sous Directrice Actions Sociales des Armées, a salué ce geste noble au profit des familles des militaires et gendarmes tombés sur le champ d’honneur sur les différents théâtres d’opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

«Je saisis l’opportunité au nom du Ministre de la Défense Nationale, au nom du Chef d’Etat-major et de toutes les familles des militaires et gendarmes décédés sur les théâtres d’opérations, pour vous remercier pour ce geste si noble et louable pendant ce mois béni de Ramadan. Ce geste est arrivé au bon moment. En ce moment de Ramadan et de la pandémie liée au COVID 19, il est très important de soutenir les familles dans ce genre de circonstances», a-t-elle dit. Aussi, Cdt Aichatou a rassuré le donateur que toutes les dispositions seront prises pour que ce don soit mis à la disposition des bénéficiaires.



Par Ali Maman