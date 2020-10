Remise d’un don d’équipements et de matériel humanitaires par l’Ambassade des USA : soutien aux familles des militaires affectées par les inondations

Le Bureau de la Coopération Militaire de l’Ambassade des États-Unis au Niger a fait un don d’équipements et de matériel humanitaires aux familles des Forces Armées Nigériennes (FAN) affectées par les inondations. C’est le Colonel-major, Doro Oumar, représentant le Chef d’Etat-major des Armées qui a réceptionné ce don des mains de l’Attaché de Défense de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger, le Colonel James Krishke. Cette cérémonie s’est déroulée hier matin au Camp militaire Garba Hassane de Niamey en présence de plusieurs invités.

Ce don d’équipements et de matériel humanitaires destinés aux familles des FAN affectées par les inondations, d’une valeur de 35.000 dollars est composé de 50 stations de lavage des mains, 2000 barres de savon, 2000 bouteilles de désinfectant pour les mains, 200 moustiquaires, des vêtements pour enfants et divers produits d’hygiène. Il vise à soutenir cette frange de la population.

Peu après avoir réceptionné le don, le Médecin Colonel Dodo Boubacar, Directeur adjoint à la Direction Centrale du Service de Santé des Armées et de l’Action Sociale a, au nom de la hiérarchie civile et milliaire et des bénéficiaires, adressé ses remerciements au généreux donateur qui n’est pas à son premier geste.

«A travers ce don, nous avons remarqué que vous avez visé des objectifs très importants, au-delà des impacts des inondations qui vont dans le sens d’atténuer les impacts négatifs notamment sanitaires du moment, le renforcement des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre de la Pandémie du Covid-19, des maladies d’origine hydrique et la prévention du paludisme qui évolue actuellement sous un mode épidémique à cette fin des saisons pluvieuses», a déclaré le Médecin Colonel Dodo Boubacar. Par ailleurs, le directeur adjoint à la Direction Centrale du Services de Santé des Armées et de l’Action Sociale a rassuré les donateurs que ce don parviendra aux bénéficiaires qui feront bon usage.

En remettant symboliquement ce don, l’Attaché de Défense de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger, le Colonel James Krishke, a dit que ce don est l’œuvre du Département de la défense des États-Unis par l’intermédiaire du Bureau de la coopération Militaire et de l’élément d’appui civilo-militaire de l’ambassade, le Département de la défense des États-Unis.

«Ce don aidera les familles à lutter contre la propagation du COVID-19, du paludisme et de la dysenterie en ces temps difficiles», a ajouté le colonel James Krishke. L’Attaché de Défense de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger a espéré que ces articles aideront les familles des forces armées nigériennes touchées par les inondations à garder leurs enfants en bonne santé et en sécurité au début de cette nouvelle année scolaire.

Evoquant les actions de soutien des USA en faveur du Niger, l’Attaché de Défense de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger a rappelé que jusqu’à présent, l’ambassade des États-Unis a alloué 6,5 millions de dollars d’aide humanitaire pour les efforts de secours, notamment des contributions à l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), au Haut Commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (UNHCR) et à d’autres organisations internationales.

Le Colonel James Krishke a aussi ajouté que l’ambassade des États-Unis a fourni 600.000 dollars de secours immédiat du Bureau d’assistance humanitaire (BHA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour aider 1.250 ménages déplacés par les inondations dans la région de Maradi, la plus durement touchée.

Par Mamane Abdoulaye (ONEP)