Remise officielle d’un cybercafé: ARCEP a doté le troisième arrondissement communal de Niamey d’un cybercafé flambant-nef

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) a doté le troisième arrondissement communal de Niamey d’un cybercafé flambant-neuf avec des équipements modernes, composés des ordinateurs, des imprimantes et photocopieuses, etc. Ce joyau a été construit sur les installations de l’espace de loisirs du Nouveau Marché de Niamey, afin de permettre à la population d’accéder aisément à internet.

C’est à l’occasion d’une cérémonie présidée par le président par intérim de CNRCEP, M. Lawan Kader Guirguidi, ce jeudi 14 octobre 2021, que l’infrastructure a été officiellement mise à la disposition des bénéficiaires. Ainsi, le président par intérim de CNRCEP M. Lawan Kader Guirguidi, les responsables de l’Agence de Modernisation des Villes «AMV-Niger» et président du conseil régional de la jeunesse ont signé une convention pour une meilleure utilisation dudit joyau.





Lors de la cérémonie, le président par intérim du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste (CNRCEP), M. Lawan Kader Guirguidi a rappelé que l’ARCEP accompagne les autorités du Niger dans le cadre de la modernisation des villes.

Comme dans toutes les régions du Niger dit-t-il, l’ARCEP accompagne la modernisation des villes en mettant à leur disposition des cybercafés.

Aujourd’hui c’est le tour de Niamey. « Nous souhaitons que ce cybercafé soit suffisamment opérationnel et qu’on signe une convention. J’ose espérer que ce joyau soit bien utilisé et que la jeunesse puisse mettre plus de temps à faire de recherches et des activités utiles » a exhorté M. Lawan Kader Guirguidi. Selon le directeur de l’Agence de Modernisation des Villes M. moctar Mamoudou, les initiatives de l’ARCEP au profit de la population (particulièrement les jeunes) sont à saluer.





Il a encouragé l’ARCEP à multiplier les initiatives multiples pour accompagner la modernisation des villes. « Je vais saluer les initiatives de l’ARCEP dans le cadre de la modernisation des villes. Nous savons qu’aujourd’hui les nouvelles technologies sont à la portée de la jeunesse et nous devons concilier cette opportunité de telle manière que sa puisse être un outil de développement urbain.

Cet espace a été aménagé de manière multifonctionnelle avec plusieurs activités dont le cybercafé où l’ARCEP a bien voulu nous accompagné dans sa mise en œuvre.

Nous voilà aujourd’hui à la réception de cette réalisation au profit de la jeunesse » a notifié M. Moctar Mamoudou.

Par Hadjara Adamou Barmou