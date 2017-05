Rencontre d’échanges entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la situation alimentaire et nutritionnelle en cours dans notre pays : Accompagner le gouvernement du Niger pour faire face à la situation alimentaire

Le Premier ministre, Chef du gouvernement S.E Brigi Rafini a présidé vendredi dernier, dans la salle des banquets de la primature, une rencontre d’échanges entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la situation alimentaire et nutritionnelle en cours dans notre pays.

Il s’est agi pour le Premier ministre à travers cette réunion de faire part à l’ensemble des partenaires du Niger qui interviennent dans le domaine humanitaire y compris les ambassadeurs ; les représentants des organisations internationales; les ONG; les partenaires bilatéraux, de la situation alimentaire qui prévaut actuellement au Niger afin qu’ils puissent soutenir les populations affectées.

Au sortir de la campagne d’hivernage 2016, le Niger a accusé surtout un important déficit fourrager qui est à la base de la situation de la crise pastorale actuelle dans la partie Nord du pays. L’Objectif ultime de la présente rencontre est justement de porter à la connaissance des partenaires du Niger à travers un exposé toutes les caractéristiques de la situation alimentaire ; les réponses planifiées et le niveau actuel de mobilisation des ressources.

En s’adressant aux partenaires du Niger, le Premier ministre, Chef du gouvernement S.E Brigi Rafini a précisé que la situation alimentaire dans le Niger profond est extrêmement préoccupante. C’est pourquoi, il est important d’intervenir pendant la période de mai ; juin et juillet pour atténuer les difficultés des populations. Pour ce faire, a dit le Premier ministre trois chiffres sont à retenir dans l’exposé qui a été présenté. Ces chiffres représentent les gaps ou les besoins urgents à combler. Au niveau des céréales, on note 43.000 tonnes de gap ; 68.700 tonnes d’aliments bétail et 13.051 tonnes de semences.

» Ce sont là les trois chiffres qui nous préoccupent actuellement. Nous demandons encore une fois de plus votre accompagnement et votre assistance. Nous lançons un appel pressant à tous nos amis pour venir en aide à notre pays », a insisté le Chef du gouvernement S.E Brigi Rafini qui souligne qu’une réponse dans l’immédiat est le souhait le plus ardent du gouvernement au regard de la situation alimentaire.

Dans l’exposé qu’il a présenté aux participants à cette rencontre, le coordonnateur de la cellule crise alimentaire, M. Yabilan Maman a relevé que le besoin global est de l’ordre de plus 142 milliards. A la date d’aujourd’hui, il y a un niveau de mobilisation de 56%. C’est dire qu’il reste un gap de 44% à mobiliser.

En effet, les plus grands gaps se trouvent au niveau de vente de céréales à prix modéré ou le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E Issoufou Mahamadou, lors de la dernière réunion du comité Interministériel d’Orientation des programmes de l’Initiative 3N a demandé de rehausser la quantité de vente à prix modéré qui était planifiée au départ à 52.000 tonnes pour l’amener à 75.000 tonnes. Cette décision est assez pertinente compte tenu de la situation de hausse de prix des céréales sur l’ensemble du territoire national. Il est absolument important de pouvoir augmenter les quantités de céréales sur le territoire afin d’atténuer la hausse de prix commercial.

En réagissant par rapport à l’exposé, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, des Affaires Religieuses et Coutumières M. Bazoum Mohamed a estimé que les besoins urgents du Niger tels que présentés sont sous évalués. Quant au ministre des Finances M. Massoudou Hassoumi, il a relevé qu’à partir du moment où le gouvernement est obligé de faire face à la situation alimentaire actuelle, les appuis en matière d’aides budgétaires sont d’une grande utilité en cette période.