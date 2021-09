Rencontre Entre Le Gouverneur De La Région De Niamey Et L’ambassadeur Des Etats Unis Au Niger : Plusieurs Sujets Abordés Dont La Sécurité, Les Inondations Et Le Développement Rural

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Gouverneur de la région de Niamey, M. Oudou Ambouka, a reçu, hier, la visite de l’ambassadeur des États-Unis au Niger, SE Eric P. Whitaker.

A cette occasion, le diplomate américain et le Gouverneur Oudou Ambouka ont eu des échanges qui leur ont permis d’aborder plusieurs sujets s’inscrivant dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le Niger, dont ceux portant sur la sécurité, les inondations pendant cette période de fortes précipitations et le développement rural dans la région spécifique de Niamey.

Le Gouverneur de la région de Niamey a tenu à préciser que sa région à l’instar des autres régions du pays, fait face à de nombreux défis qui nécessitent une réelle mobilisation des partenaires au développement, dont les États-Unis.

Source: le Sahel