Rencontre entre le ministre en charge des Affaires Etrangères du Niger et une délégation indonésienne : Echanges autour de la mise en œuvre des accords bilatéraux

Le ministre en charge des Affaires étrangères, M. Kalla Ankouraou, s’est entretenu hier avec une délégation indonésienne, conduite par le Vice-ministre indonésien des Affaires Etrangères, M. A.M Fachir. Cette délégation composée d’une vingtaine de personnes, comprend notamment des membres du gouvernement et des opérateurs économiques indonésiens.



Au cours de la rencontre, M. Kalla Ankouraou a rappelé le message de compassion et de condoléances adressé par le Président de la République Issoufou Mahamadou aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple indonésiens suite au tremblement de terre ayant fait plus d’une centaine de victimes. Le ministre Ankouraou a aussi rappelé, à la délégation, la visite effectuée, du 15 au 17 octobre 2017, par le Président de la République Issoufou Mahamadou à Jakarta.

»A la suite de cette visite, plusieurs délégations indonésiennes sont venues au Niger pour explorer les opportunités d’investissements dans plusieurs secteurs », a indiqué le ministre Ankouraou. Il s’est aussi réjoui de la signature du contrat de rénovation du palais présidentiel, signé entre les deux pays, ainsi que de la signature de l’Accord portant création d’une commission mixte Niger-Indonésie et les échanges sur la possibilité de tenir la session inaugurale en 2019. Le ministre a aussi informé la délégation que le Niger a pris toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective de l’Accord relatif à l’exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service entre les deux pays.

Lors de cette intervention, le ministre Kalla Ankouraou a ensuite rappelé que le Niger a soumis à la partie indonésienne plusieurs projets d’Accord et attend sa réaction. »Il s’agit de l’Accord sur les consultations entre les ministres des Affaires Etrangères des deux pays. Concernant ce projet d’accord, la partie indonésienne considère qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu du fait qu’il y a déjà un accord signé portant création d’une commission mixte qui servira de cadre de consultation régulière.

Il y a aussi l’Accord de promotion et de protection réciproques des investissements, l’Accord-cadre de coopération entre les deux pays et celui sur la prévention de la double imposition de l’évasion fiscale. »Nous avons certes quelques accords, signés entre nos deux pays, dont il faut trouver l’aboutissement des échanges », a souhaité le ministre Kalla Ankouraou. Enfin, le ministre a saisi l’occasion pour rappeler à ses hôtes indonésiens l’invitation lancée par le Président de la République Issoufou Mahamadou, lors de sa visite de travail et d’amitié en Indonésie à son homologue pour effectuer une visite au Niger durant cette année 2018.

Prenant la parole à son tour, le Vice-ministre A.M Fachir a félicité le Niger pour la récente célébration de la fête de son indépendance ». Il s’est ensuite réjoui des »bonnes relations qui existent entre le Niger et l’Indonésie » et remercié le gouvernement et le peuple nigériens pour leur compassion et leur soutien lors du terrible tremblement de terre qui a endeuillé son pays.

Notre mission, a-t-il expliqué, fait suite à la visite d’Etat effectuée par le Président de la République du Niger en Indonésie. «Nous sommes là pour échanger sur les différents accords qui nous lient. C’est donc le début d’une coopération bonne et fructueuse, que j’entrevois à travers cette visite, surtout au vu de l’importante délégation qui l’effectue et aux divers sujets qui y seront abordés. Nous venons de mettre en place une coopération bilatérale qui a déjà démarré », a ajouté le Vice-ministre indonésien.