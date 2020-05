Rencontre entre le Premier Ministre et les leaders religieux : le Gouvernement est favorable a la réouverture des lieux des cultes ce 13 Mai sous réserve du respect d’un certain nombre de mesures

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE Brigi Rafini a présidé hier, au Palais des Congrès de Niamey, une rencontre avec les leaders religieux relativement à la réouverture des lieux des cultes notamment, les mosquées et les églises. Au cours de cette réunion, le Chef du Gouvernement a laissé entendre qu’à partir du 13 mai dans la soirée, on peut ré-ouvrir les lieux des cultes mais tout en respectant les dispositions pratiques. Cette nouvelle favorablement accueillie par les leaders religieux musulmans et chrétiens présents à la réunion constituent un ouf de soulagement pour les fidèles car elle permettra de prier davantage pour l’éradication de cette maladie.

Les dispositions pratiques à respecter sont l’hygiène, c’est-à-dire le lavage des mains avec du savon, la désinfestation des lieux de cultes qui se fera avec l’aide des maires en appuyant les mosquées et églises dans la mesure de leur possibilité. L’aération des lieux doit être observée à travers l’ouverture des portes et fenêtres et le respect du port de masques. «Nous ne voulons pas prendre une décision pour dire que c’est obligatoire, mais nous allons rendre le port de masque obligatoire dans les lieux publics, c’est-à-dire des lieux comme les mosquées, les églises, les marchés, les services publics. Il faut que obligatoirement celui qui vient dans ces lieux porte un masque», a déclaré le Chef de gouvernement de dire aussi que le turban et le voile qui cache le nez et la bouche sont tolérés.

Le Premier ministre a dit que le gouvernement a pris la décision de faire produire les masques à travers à l’Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques (ONPPC) et les tailleurs à travers des subventions pour que l’unité se vende à 100 FCFA. Ce qui permettra d’assurer la disponibilité des masques et à des prix abordables. Le Chef du gouvernement a tenu à exprimer son souhait de voir les responsables des lieux de cultes exiger le respect de ces mesures.

Autres mesures à respecter, c’est faire en sorte que chacun vienne avec son tapis, le respect de la distanciation (ne pas se coller), éviter de se saluer en se serrant la main. Le Premier ministre a ajouté que les responsables des lieux sont interpelés pour sensibiliser les fidèles afin que tout celui qui présente les symptômes (mal à la gorge, fièvre, toux, problème d’articulation, difficultés de respiration) de ne pas venir aux lieux des cultes et d’appeler les services de santé pour le test et la prise en charge éventuelle.

Parmi ces meures ou recommandations à respecter, c’est aussi de quitter les lieux aussitôt que la prière est finie. Le Premier Ministre a espéré qu’une fois toutes ces mesures sont respectées, il n’y aura pas inflammation ou dégradation de la situation sanitaire.

Au cours de cette réunion, le Premier ministre a vivement remercié toute l’assistance qui a promptement répondu à son appel malgré les difficultés du moment, notamment la chaleur mais aussi le Ramadan. C’est pourquoi, il a mis à profit cette réunion du comité consultatif pour partager avec les leaders religieux les préoccupations du moment. SE. Brigi Rafini a rappelé aux participants que c’est dans cette même salle, le 19 mars dernier (près de deux mois) que «nous nous sommes retrouvés au moment du déclanchement de la crise du Corona Virus pour partager les informations et voir la conduite à tenir».

«Ensemble nous avons examiné la situation et nous avons pris des décisions concernant particulièrement les lieux de cultes (mosquées et églises)», a-t-il insisté. Tout en reconnaissant le succès des mesures ainsi prises, le Chef du gouvernement a qu’il y a eu quelques difficultés liées à l’ignorance des objectifs par certains.

C’est pourquoi, SE Brigi Rafini a salué une fois de plus l’esprit de cohésion qui a caractérisé tous les religieux qui ont adhéré et apporté leur contribution à la mise en œuvre de cette mesure douloureuse. «Nous sommes entièrement d’accord que c’est une mesure difficile pour les croyants.

Etre croyant, c’est aussi se sacrifier, apporter sa contribution lorsque cela a été sollicité et ça a été le cas», a-t-il fait remarquer. «Dieu merci, chacun a fait le maximum du sien pour apporter sa contribution devant cette épreuve. Il fallait expliquer, dissuader, utiliser tous les bons arguments pour amener les uns et les autres à comprendre cette mesure et l’appliquer. C’est dans l’intérêt de tous de ne pas favoriser la propagation du redouble virus COVID-19», a dit le Chef du Gouvernement.

Pour le Premier Ministre, cet échange avec les leaders religieux vise aussi à évaluer cette mesure et à recueillir les suggestions des participants. «Nous avons consulté le groupe des experts et bien d’autres acteurs sur cette question qui nous tient beaucoup à cœur et nous voulons soumettre au gouvernement et au Président de la République les suggestions que vous voulez bien faire et aujourd’hui nous souhaitons être en mesure de décider de cette mesure que nous avons prise ensemble, de voir comment faire en sorte que notre lutte contre la Corona Virus ne relâche pas, pour qu’elle continue d’une manière ou d’une autre», a-t-il expliqué.

C’est important, a-t-il dit, car le virus est toujours là, il est loin d’être anéanti. C’est ainsi que le Premier Ministre a exhorté l’assistance à réfléchir rapidement pour voir comment «on peut continuer d’avancer tout en luttant de manière ferme comme nous le recommande fortement les autorités sanitaires».

À ce sujet le Chef du Gouvernement a dit que c’est une question qui relève des spécialistes de la santé. «Nous ne voudrions pas faire obstacle aux recommandations et aux prescriptions des autorités sanitaires», a-t-il souligné.

Par Mamane Abdoulaye (ONEP)