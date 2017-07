Rencontre Hama Amadou-François Bayrou : Le retour de Hama serait garanti par la France ?

Selon une source digne de foi, le Président du Moden/ FA Lumana Africa, Hama Amadou, le principal opposant du Président Issoufou, serait bel et bien de retour au Niger dans quelques semaines. C’est ce qui susurre depuis un dîner que l’intéressé a eu avec François Bayrou, un ami de longue date et président du parti Modem de France.

Le Président français, Emmanuel Macron, a mis en garde son homologue du Niger sur sa gouvernance. Il veut voir une vraie démocratie et une bonne gouvernance en Afrique de l’Ouest, particulièrement dans les pays du G5 Sahel. Il l’a dit lors du sommet du G5 Sahel : « la récréation est terminée ; que lui s’appelle Emmanuel Macron et non François Hollande ».

Le peuple nigérien doit accueillir prochainement le retour de Hama Amadou avec une sécurité qui lui sera garantie. Selon une source bien informée, nous apprenons que l’actuel ambassadeur de France, Marcel Escure, sera relevé de ses fonctions en tant que représentant de la diplomatie française.

L’on se rappelle, il y a quelques mois de ça, que l’ancien président de l’Assemblée nationale française a séjourné au Niger où il a été demandé à Escure la raison pour laquelle il n’envoie pas ses rapports sur la situation de notre pays. En outre, d’autres observateurs l’accusent carrément d’être un militant de 1ère heure du Pnds Tarayya.

Il a trop interféré dans les affaires internes du Niger au point où il a continuellement oublié son devoir de réserve en tant qu’ambassadeur, représentant d’un pays ami.