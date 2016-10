Rencontre pour une nouvelle dynamique de la diaspora nigérienne d’Europe

Nous portons à votre connaissance de l’organisation d’une rencontre des nigériens d’Europe le samedi 29 octobre 2016 à Lille.

Placée sous le thème: «l’approche de l’unité par la solidarité», cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mobilisation et la structuration de toutes les forces vives de la Diaspora nigérienne d’Europe.

Chaque fédération des nigériens dans différents pays d’Europe doit jouer son rôle en invitant tous les nigériens à réfléchir sur les actions d’intérêts collectifs.

La rencontre de Lille est en soi, l’occasion de jeter les bases d’une nouvelle dynamique de la diaspora nigérienne en Europe. En effet, depuis un certain nombre de temps, on constate une mobilisation et une structuration des nigériens résidents à l’extérieur notamment en Europe. Seulement cette dynamique, positive qu’elle soit, reste limitée tant qu’elle reste au niveau local, du pays de résidence des nigériens. C’est pour cette raison que nous projetons – lors de la rencontre de Lille – de faire converger les différentes forces de la diaspora nigérienne en Europe.

Cette rencontre que nous appellerons «Rencontre de Lille», se déclinera en six points :

Jeter les bases de création d’une structure fédératrice des Nigériens d’Europe.

Comme évoqué ci-haut, l’élément premier de la rencontre de Lille est la mise en place du socle d’une structure des nigériens en Europe. Celle-ci aura pour objectif de transcender les différentes associations nationales sans pour autant nier leur existence spécifique. Il s’agit d’une sorte de combinaison et de mutualisation des efforts des différentes structures pour « peser » plus sur le plan européen.

Organiser ensemble des grands évènements en Europe (France, Angleterre, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Espagne etc…).

Cette mutualisation des efforts ne s’effectuera pas seulement sur un schéma théorique. Elle sera traduite dans le concret par l’élaboration et l’exécution des projets en commun. Les projets qui seront issus des travaux d’équipe et leurs réalisations seront portés par les parties prenantes.

Faciliter la Mobilité des Nigériens en Europe et dans le reste du monde.

En plus des projets précis, la synergie de ces structures va permettre et faciliter la circulation des nigériens sur le continent européen : il peut s’agir du déplacement d’étudiants dans un cadre de stage, des voyages d’affaires ou dans toutes autres activités…

Œuvrer pour la visibilité du Niger en Europe (Recensement et valorisation des compétences Nigériennes en Europe).

En plus de la facilitation des « aller et venir » des nigériens en Europe, cette structure va œuvrer pour la connaissance pratique du Niger et la valorisation de toutes les richesses du Niger. Elle sera alors, une sorte de vitrine via laquelle le Niger sera exposé dans toute sa splendeur.

Développer la coopération Europe-Niger.

La revalorisation du Niger par la promotion de ses atouts visera l’établissement d’une coopération solide et profitable entre le Niger et l’Europe. Et cela dans tous les Le projet de Fonds d’investissement de la diaspora sera à l’ordre du jour. Aussi, il sera question de jeter les bases de mise en place sur le bouquet, notre télévision nationale au profit de la diaspora nigérienne d’Europe.

Pôle Social : Solidarité de la diaspora.

Enfin, la structuration de la diaspora nigérienne en Europe doit aussi être un espace de solidarité concret entre les nigériens tant dans l’aide et l’appui aux compatriotes en difficulté, que dans la mise en place d’un réseau de valorisation et de la promotion des compétences et talents nigériens en Europe. On peut citer entre autres :

La création du réseau des étudiants nigériens en Europe

La création du réseau des artistes nigériens en Europe

La création du réseau des femmes nigériennes d’Europe

La création d’un comité de sage.

Les nigériens de France, de Belgique de l’Allemagne de l’Angleterre de la Hollande, de l’Italie, de l’Espagne et de la Suisse seront présents pour rehausser ce moment de partage, d’échange et de communion.

Il y a lieu de remercier l’Association des Nigériens et Amis Grand Nord France (ANAGNF) – Lille, pour avoir accepté l’organisation de cette rencontre historique à Lille.