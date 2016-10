Rencontre sur la création du Conseil des Nigériens d’Europe, à Lille, en France : Gestation d’une structure fédératrice des ressortissants nigériens résidant en Europe

La création du Conseil des Nigériens d’Europe, une structure fédératrice des ressortissants nigériens résidant en Europe, était au cœur d’une rencontre qui s’est tenue, le samedi 29 octobre à Lille, en France. C’était en présence du ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Ibrahim Yacoubou, et des ambassadeurs du Niger accrédités en France et en Belgique.

Cette rencontre a réuni des représentants de nos ressortissants vivant en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Hollande et en Suisse. Quatre objectifs majeurs ont été fixés pour cette rencontre, la première organisée dans l’hexagone.

Il s’agit d’abord de jeter les bases de la création de cette structure de coordination, dans la perspective de développer la coopération entre notre pays et l’Europe.

La recontre vise ensuite à œuvrer pour faire des nigériens d’Europe, des acteurs du développement socio-économique des deux entités territoriales nigérienne et européenne.

Elle a également pour objectif d’œuvrer pour la visibilité de notre pays en Europe en organisant des grands évènements dans cet espace géographique. Et enfin, cette rencontre vise la création d’un pôle social pour renforcer la solidarité au sein de notre diaspora et faciliter la mobilité de ses membres à travers toute l’Europe.

Ces objectifs ont été les thématiques générales de quatre tables rondes organisées, à l’effet de discussions profondes, pour leur mise en œuvre et leur matérialisation.

Le ministre en charge des Affaires étrangères et l’ambassadeur du Niger en France, se sont félicités, dans les discours prononcés à cette occasion, de l’initiation et de la tenue de cet évènement dont l’intérêt est certain.

Il s’agit en effet de consolider notre unité, renforcer notre solidarité, nous soutenir davantage dans nos objectifs, donner le meilleur de nous-mêmes, pour notre cher pays, qui traverse en ce moment les épreuves que tout le monde connait et qui touchent également nos pays d’accueil.

Le ministre Ibrahim Yacoubou, a rappelé que dans cet esprit l’Etat joue sa partition, en créant récemment, une direction de mobilisation de la diaspora. En plus, tous les efforts seront déployés pour la création d’un vivier de compétence de nos compatriotes de l’extérieur. A ce propos, des projets visant les mêmes objectifs, ont été déjà mis en œuvre, par certaines associations. Ils vont bénéficier, selon le ministre en charge des Affaires étrangères de la plus grande attention. Un projet que le ministre Ibrahim Yacoubou avait déjà soutenu quand il assumait les fonctions de directeur de cabinet du Président de la République.

Enfin, le ministère de tutelle, va dans un proche avenir dépêcher des missions, dans certains pays de concentration de la diaspora, pour de larges consultations, en vue d’une meilleure préparation du forum qui devrait regrouper la diaspora au Niger.

Le ministre Ibrahim Yacoubou et l’ambassadeur Elh. Abou ont, enfin, appelé nos ressortissants à l’extérieur, à soutenir l’élan pris à Lille, en taisant davantage leurs différences notamment politiques, pour parfaire notre cadre de fraternité, au-delà de nos cercles, groupes, associations et pays de résidence, pour une diaspora nigérienne d’Europe unie et au service du développement national.