Rencontre sur la menace de l’organisation terroriste Daesh: le Ministre Hassoumi Massoudou appelle à une solidarité des Nations démocratiques

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, SEM Hassoumi Massoudou a participé à Rome en Italie à une rencontre sur la menace de l’organisation terroriste Daesh. Dans le discours qu’il a prononcé, le chef de la diplomatie nigérienne après avoir décrit les exactions de la nébuleuse terroriste depuis les années 2013 s’est appesanti sur les tentatives de Daesh de se réorganiser et de relancer ses activités criminelles à partir de 2020 en s’appuyant sur de nombreux groupes terroristes qui lui ont fait allégeance à travers le monde dont l’Afrique et plus particulièrement le Sahel.

Au Sahel notamment, selon le Ministre Massoudou, les alliés de Daesh opèrent principalement par l’entremise de l’EIGS, ISWAP, etc.

Devant la montée de la menace, les Etats africains se sont organisés par région afin de mutualiser leurs efforts et être plus efficaces face à l’ennemi.

En conclusion le Ministre Hassoumi Massoudou a reconnu que « cette guerre contre les alliés de Daesh coûte trop chère aux Etats de la ligne de front que sont le Niger, le Mali et le Burkina. Si nous devons la financer seuls, il nous faudra y consacrer toutes nos ressources et renoncer au développement. Si nous renonçons au développement, nous perdrons cette guerre. Pour gagner cette guerre qui doit être principalement menée par nos forces armées, il nous faut une forte solidarité des Nations démocratiques. Car, c’est au nom de ces valeurs communes de l’humanité que nous menons cette lutte contre le terrorisme et l’idélogie qu’il porte. »

Par Tamtam Info News