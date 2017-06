Renforcement des capacités opérationnelles des Forces Armées Nigériennes : Plusieurs engins blindés réceptionnés au 72ème Bataillon inter- arme de Dosso

Le 72ème bataillon inter arme »Agali » (Dosso) a été doté d’une importante quantité de matériels roulants notamment des véhicules de combat. Cette acquisition faite sur fonds propre de l’Etat vise à renforcer davantage les capacités de nos soldats en vue de mieux faire face aux ennemis de la paix.

Le ministre de la Défense nationale M. Kalla Moutari s’est rendu à Dosso le mercredi 7 juin 2017 pour la cérémonie de réception de ces engins blindés dernière génération. Le ministre Kalla Moutari est accompagné dans ce déplacement par le Chef d’état major des armées.

Cet important lot d’équipements constitué de plusieurs véhicules blindés est acquis sur fonds propre de l’Etat, au profit des forces armées nigériennes (FAN). Accueilli a l’entrée de la ville de Dosso par le gouverneur de ladite région, le ministre et sa délégation se sont directement rendus au 72eme bataillon inter-arme (camp AGALI). La cérémonie de réception a débuté juste après les honneurs militaires.

La délégation du ministre a été briefée sur les spécificités techniques et sur le fonctionnement de ces engins. De même des démonstrations pratiques ont été exécutées. Le ministre s’est adressé aux hommes en les exhortant notamment à plus de courage et de motivation dans leur mission de préservation de la souveraineté nationale et la protection des personnes et de leurs biens.

« Ces engins qui viennent rehausser vos capacités opérationnelles contribueront efficacement, sans nul doute, dans vos missions de lutte contre les terroristes et les bandes criminelles. Toutefois un effort important doit être consacré pour constamment maintenir ce matériel en condition opérationnelle » a déclaré le ministre de la Défense nationale.

M. Kalla Moutari a, au terme de son intervention, invité les hommes à mieux se protéger et à rester vigilants afin de remporter plus de succès.