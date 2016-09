Rentrée politique du RSD Gaskiya : Remettre les pendules du Niger à l’heure de la cohésion nationale et du développement

Le samedi 3 septembre 2016, c’est un véritable diagnostic de la situation politique, économique et sociale à laquelle s’est livrée le Rassemblement Social Démocrate (RSD Gaskiya) à l’occasion de sa rentrée politique. Pour le parti de Cheiffou Amadou, membre de la Majorité au Pouvoir, la situation peu enviable du pays s’explique, entre autres par un certain nombre d’indicateurs économiques observés aux plans national et international.

Ces indicateurs ont pour noms : les problèmes sécuritaires auxquels le Niger fait face le long de ses frontières Nord (instabilité libyenne), Ouest (l’activisme des mouvements terroristes dans le Nord malien) et Sud-est (avec les attaques sporadiques de secte terroriste d’origine nigériane, Boko Haram), la dégradation des prix de notre uranium et la chute drastique du prix de pétrole. Ce sont là des maux qui plombent sérieusement l’économie nationale et sapent tout effort de développement.

Face à ces problèmes, le Niger n’a d’autres choix, selon le Parti du Juste Milieu, que de créer un pacte autour du Président de la République dans lequel se reconnaîtraient tous les fils de la nation sans exclusion (Pouvoir comme Opposition). Fidèle à ses habitudes de donner à chaque occasion le fruit de ses réflexions pour une issue de sortie heureuse face aux multiples préoccupations de l’heure, le parti à la couleur orange de donner les axes prioritaires sur lesquels doivent se concentrer les efforts.

C’est notamment la sécurité, l’éducation, l’alimentation du peuple, la santé publique et l’environnement. Aussi, les efforts doivent-ils reposer sur des principes à savoir le choix judicieux des investissements, la bonne gouvernance et la mobilisation des ressources internes. S’agissant de la mobilisation des ressources internes par exemple, le RSD Gaskiya propose une révision de l’assiette fiscale, histoire sans doute d’encourager l’entreprenariat et le paiement des impôts par tous les citoyens.

Mais insiste le RSD Gaskiya, tout effort de développement n’est possible sans une union sacrée des Nigériens autour des questions essentielles de développement. C’est pourquoi, le RSD Gaskiya salue la position du Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD Nassara) de participer à un gouvernement d’union nationale.

Enfin, cette rentrée politique fut également propice pour le RSD Gaskiya d’évoquer l’actualité de l’heure dominée notamment par la question sécuritaire, les inondations qui ont causé d’énormes dégâts matériels dans plusieurs villes du pays et l’équation des rentrées scolaires compliquées et répétitives ces dernières années. Sur ces sujets, le Parti de Cheiffou Amadou demande au gouvernement de prendre les dispositions urgentes qui s’imposent pour juguler les problèmes qu’ils véhiculent.

« C’est une sortie véritablement responsable à laquelle on a assisté et qui démontre la bonne capacité d’analyse et la maturité d’esprit qui caractérise les femmes et les hommes du RSD Gaskiya », Dixit un observateur de la scène politique du Niger. Sentiment partagé par une large opinion.