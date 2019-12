Réponses de Monsieur Abdallah Mansour au professeur Moumouni Farmo…

Je voudrais remercier le professeur Farmo pour sa contribution à ce débat et je voudrais lui répondre avec respect et fraternellement mais sans complaisance.

D’abord dans la dénomination des camps je préfère parler du camp des responsables et lucides qui ne veut pas d’un départ des troupes Françaises dans les conditions actuelles et de ceux qui veulent leur départ immédiat ( je préfère ne pas qualifier ce camp de peur de blesser certaines personnes en 1er le professeur Farmo).

Vous dites que ce qui sont pour le camp du statut quo se lamentent parce qu’ils posent des questions légitimes auxquelles vous n’apportez pas de réponses ou en tout cas pas de réponses convaincantes.

Oui la guerre se gagne aussi sinon d’abord par les armes, les hommes, le lieu, la stratégie, les moyens. Oui nous sommes en droit de vous demander comment feriez vous pour gagner cette guerre puisqu’elle nous engage nous, nos enfants, notre pays. Vous dites qu’on se trompe de destinataire en vous adressant ces questions.

Je réponds que non. Vous êtes les bons destinataires puisque c’est vous et non nos gouvernants qui demandent ce départ et donc c’est à vous de nous dire ce que vous comptiez faire dans ce cas.

Si nos gouvernements demandent ce départ, nous serons alors en droit de leurs poser les mêmes questions.

Vous dites qu’on ne va pas disparaître de la surface de la terre, qu’on ne sera pas exterminé parce que les troupes étrangères se retirent. Que nous avons connus l’esclavage et la colonisation et nous ne sommes pas exterminé pour autant. Soit.

En Somalie aussi ils ne sont pas tous exterminés. Voudrions nous pour autant vivre comme en Somalie ? Non. Les Afghans aussi n’étaient pas tous exterminés durant le pouvoir des Talibans. Voudrions nous pour autant vivre comme en Afghanistan sous les Talibans. Non.

Vous dites que nous faisons preuve d’irrévérence à l’égard de nos soldats qui se battent pour nous. Je ne pense que c’est manqué de respect ou de reconnaissance à nos soldats que de reconnaître qu’ils ont besoin de l’aide des grandes puissances pour sécuriser des millions de km2.

Des villages entiers se vident de leurs populations et des milliers d’écoles sont fermées dans certains pays de la région. Ce sont des faits que je n’invente pas.

Vous nous qualifiez de minoritaire. Je ne sais sur quoi vous vous basez pour l’affirmer. Nous sommes certainement minoritaires sur Facebook mais dans la réalité c’est une autre affaire. Ceux du camp du oui ont organisé une manifestation hier à Niamey ( il est vrai pas sur le départ des forces Françaises) et n’ont réunis qu’une quarantaine de personnes.

On ne peut pas dire que c’est la majorité sur une ville de 2 millions d’habitants. Même si je ne suis plus fort en calcul il doit quand même leur manquer quelques personnes pour faire la majorité.

Enfin vous dites que nous ne sommes pas prêts à aller au front ni à y envoyer nos enfants. Contrairement à ce que vous pensez certains de nos enfants dont déjà sur les fronts.

Il est vrai qu’ils ne sont pas sur Facebook donc leurs voix se font moins entendre.

Par Abdallah Mansour (Contribution Web)