Repose en paix cher ami et frère Aminou Boukary Tchimboussou…

Dans quelques instants nous allons t’inhumer. Des mots ne peuvent pas décrire et exprimer ma douleur et ma mélancolie. Je dirai simplement que rien ni personne ne peut aller contre la volonté divine. Nous naissons, nous vivons et nous mourrons.

En pareille circonstance, nous ne pouvons que remercier Dieu le tout-puissant, l’éternel, le juste et le miséricordieux . Je suis sûr que ta générosité, ton humilité et ton affabilité inspireront beaucoup parmi nous.

Beaucoup se souviendront de cette photo que tu as posté sur Facebook. Tu as écrit ceci: « Plus qu’amis… frères .

» Elle dit tout sur nos rapports d’amitié et de fraternité qui datent de très longtemps, de l’enfance au jour où Dieu t’a rappelé à lui.

Nous t’oublierons jamais !

Que ton âme repose en paix ! Amine !

Par Abdourahaman Zakaria