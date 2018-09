L’ancien representant de la Banque Mondiale M. Siaka Bakayoko ami de longue date de l’ancien Ministre Saidou Sidibe lui rend à travers cet émouvant témoignage un hommage mérite.

Je l’ai connu, je l’ai pratiqué et j’ai travaillé avec lui. C’était un vrai gentleman, un Nigérien d’un haute culture administrative et financière et qui avait le respect de son interlocuteur. Nous n’étions pas toujours d’accord, mais nous n’avons jamais arrêté de discuter des grand thèmes auxquels notre Africa fait toujours face.

Il aimait me taquiner sur les conséquences des Politiques d’Ajustement Structurel de la fin des années 80 et du début des années 90. Notre dernière discussion a eu lieu au lendemain de la finale de la Coupe du Monde 2018.

Lorsque je lui disais que la meilleure équipe l’avait remportée. Il avait repondu que le Brésil était de loin la meilleure et que la Croatie méritait la victoire. Notre différence résidait dans l’approche.

Pendant que je privilégiais le résultat final, Saidou regardait quant à lui tout le processus et le parcours de l’équipe sur une longue période, et de conclure: vous, les néo-libéraux, avez tout dénaturé, même le football.

Les meilleurs joueurs n’appartiennent plus à un club, ils suivent plutôt les $ ou Euro. Nous en avons ri. Une semaine après je l’ai rappelé pour le taquiner. Eh oui, Saidou était un ami, un Grand Commis de l’Administration Nigérienne. Repose en Paix cher ami, nos discussions vont me manquer.

Que Allah t’accueil dans Son Paradis, que mes prières t’y accompagnent et te soient bénéfiques.