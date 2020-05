Reprise de l’enrôlement biométrique dans certaines localités de Tillabéri et de Tahoua (CENI)

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Me Issaka Sounna a annoncé le 4 mai dernier, la reprise des opérations d’enrôlement biométrique dans certaines communes des régions de Tillabéri et de Tahoua où l’opération a été interrompue pour des raisons d’insécurité, indique un communiqué de la CENI dont l’ANP a reçu copie.

Cette reprise des opérations d’enrôlement biométrique, qui débutera le 6 mai 2020, va concerner les communes de Makalondi, Torodi, Inatès, Diagourou, Tondikiwindi, Banibangou, Gourouol, et Abala dans la région de Tillabéri, et de celle de Tillia dans la région de Tahoua, selon le texte de la CENI.

A cette occasion, le Président de la CENI a appelé les populations de ces communes à ‘’une mobilisation massive pour exercer leur droit constitutionnel’’.

‘’Le Président de la CENI invite les responsables des administrations locales concernées, les chefs coutumiers, les leaders religieux, les partis politiques, les associations de la société civile et les média à se mobiliser massivement pour soutenir cette importante opération citoyenne’’ a poursuivi le même communiqué.

Rappelons que ces opérations d’enrôlement biométrique ont été suspendues dans ces communes le 14 janvier 2020 en raison d’une situation d’insécurité qui y régnait.

L’enrôlement se déroule en deux étapes dont la première phase a concerné les régions de Tillaberi, Tahoua, Agadez et Dosso.

La seconde étape est en cours au niveau des régions de Diffa, Zinder, Maradi et Niamey. Dans cette dernière entité, en raison du Covid19, l’opération a été suspendue au niveau des deux communes sur les 5.

La CENI est chargée de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations électorales et en proclame les résultats. Les consultations locales et générales sont prévues en fin 2020 et début 2021 au Niger mais une partie de la classe politique les conditions de leur organisation.

Par Agence Nigérienne de Presse