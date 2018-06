Retour triomphal du DG de Niger telecoms, élu président de la coftel pour les 2 prochaines années…. Dr Abdou Harouna honore notre pays

Le Directeur Général de Niger télécom, Dr Abdou Harouna, Sarkin Yaki de Katsina Maradi a élu triomphalement élu président de la Conférence des opérateurs et fournisseurs des services de télécommunications (Coftel) de l’espace Uémoa qui a tenu sa 9eme réunion du 20 au 21 juin 2018 à Bamako au Mali À l’issue de cette réunion qui a débattu sur deux principaux thèmes , le free roaming dans l’espace uemoa et le OIT internet of things (internet des choses ), le choix des participants a été très vite porté sur notre compatriote dont le Management est un exemple à suivre.

En effet, au cours de ces dernières années, les OTT, sont devenues une préoccupation pour les opérateurs de télécommunication. Elles constituent même une préoccupation mondiale pour les opérateurs de télécommunications.

De l’avis du Représentant de l’UEMOA aux assises de Bamako, “la concurrence faite par ces OTT aux opérateurs de télécommunications sur des segments de marchés classiques comme la voix, pose de sérieux problèmes pour les revenus de ces derniers. Par ailleurs, certains

services offerts par les OTT consomment énormément de bande passante, obligeant ainsi les opérateurs de télécommunications à investir dans les infrastructures de base au risque de dégrader substantiellement la qualité de leurs réseaux.

La concurrence des OTT devrait s’accentuer au cours des années à venir car les prévisions des cabinets d’études montrent que le chiffre d’affaires du segment de marché des OTT devrait passer de 8 milliards de dollars en 2014 à 31,6 milliards de dollars US en 2019″.

C’est dire donc que la Coftel constitue un cadre idéal pour engager la réflexion et prévoir les actions à mettre en œuvre afin que le secteur de la télécommunication continue à jouer pleinement son rôle de vecteur de développement socioéconomique. La COFTEL comme l’ont reconnu les participants à la Réunion de Bamako traverse des moments difficiles.

C’est pourquoi, ils ont décidé de parer promptement à cette situation en confiant la présidence de l’institution à un Leader visionnaire et pragmatique. En effet, au vu ses prouesses gigantesques à la tête de Niger Télécom en si peu de temps, la conférence a jeté son dévolu sur Dr Abdou Harouna pour revitaliser l’organisation et lui insuffler une nouvelle dynamique.

L’assistance est convaincue que vu aussi son parcours a AIRTEL Areva et aujourd’hui NT , Dr Abdou Harouna est le choix idéal pour la

circonstance, .un choix qui est donc loin d’être fortuit… On se rappelle pour mieux se réjouir que malgré un lourd héritage et les contraintes inhérentes à tout processus de fusion et de réformes, NIGER TELECOMS, après la nomination du nouveau Directeur Général il y a de cela plus d’un an, grâce à l’expérience, au dynamisme et à la motivation retrouvée de son personnel, a pu renverser la tendance et porter hautson actif.

Aijourd’hui, la situation de NIGER TELECOMS, héritière de SONITEL et de SAHELCOM, deux sociétés publiques marquées principalement par une situation sociale, technologique et financière préoccupante, mais pas irrémédiablement compromise » a été redressée au grand bonheur de tous.

Plusieurs réalisations ont été faites, au nombre desquelles : un résultat net opérationnel obtenu en 2017 de 2 milliards 400 millions contre un résultat négatif enregistré ces dernières années dont 296 millions en fin 2016; le payement de plus de 20 milliards de dette ; l’obtention du financement des investissements de plus de 290 millions de dollars US, négocié dans le cadre de la mise en œuvre du PDES lors de la tenue de la conférence des bailleurs de fonds à Paris ; l’acquisition de la licence 3G à hauteur de 34 milliards de FCFA.

A ces réalisations il faut ajouter, l’installation et la mise en service d’un centre d’appels de dernière génération ; l’installation d’une plateforme de SIM registration ; l’augmentation de la bande passante Internet de 1,8 à 5,6 Gigabits/S ; la réduction des tarifs de location de capacité aux opérateurs.

NIGER TELECOMS, est incontestablement un opérateur global de télécommunications, un réseau des réseaux constitué d’un réseau fixe filaire ;

un réseau à fibre optique de plus de 4000km sur toute l’étendue du territoire national ;un réseau mobile GSM 2G et 3G ;un réseau IP large bande avec 5,6 Gigabits/S de bande passante ;

un réseau de génie civil de plus de 400 km répartis dans les grandes agglomérations du pays ;

un réseau de distribution large constitué de plus de 43 agences commerciales.

Pour garantir l’Internet haut débit à tous les exploitants et ce, sur l’ensemble du territoire national, la société Niger Télécoms. Au cours de cette année 2018, l’ambition de NIGER TELECOMS, selon son Directeur Général, est entre autres : la densification et l’extension de son réseau mobile GSM à travers tout le pays ;

l’extension du backbone national en fibre optique pour faire du Niger le pays qui dispose du plus grand réseau fibre optique de la sous-région ; la construction d’un Datacenter sécurisé de grande capacité ; la construction d’un bâtiment imposant devant abriter son siège social sis au rond-point ENAM ; l’augmentation de la bande passante de 5,6 à 10 Gigabits/S.

Les clients qui ont déjà essayé hier le nouveau produit Niger Télécoms sont globalement très satisfaits de ce souffle nouveau. Le Niger est fier de ses dignes fils qui font honneur à la patrie et le DG de Niger Télecoms, Abdou Harouna est incontestablement l’une de ces valeurs sures sur lesquelles compte le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou pour booster le Niger renaissant.