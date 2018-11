Retrait des partis politique de l’opposition du comité chargé de révision du code électoral : Entre idiotie et violation des lois de la République !

Le jeudi 1er novembre 2018, les partis politiques membres de l’opposition regroupés au sein du Front Républicain pour la Défense de la Démocratie et de la République (FRDDR) ont rendu public un communiqué suivit, puis d’un point de presse, le vendredi 02 novembre 2018, pour annoncer leur retrait des travaux du comité technique chargé de révision du code électoral crée le 1er octobre 2018, par la réunion du CNDP. Pour rappel, le FRDDR de Hama Amadou a boycotté et refusé de participer à la dernière réunion du CNDP sur la révision du code électoral, estimant que les conditions de son retour au sein de cette instance n’étaient pas réunies.

Mais à la grande surprise, lors de la création et l’installation du comité ah doc, le front de Hama Amadou a envoyé ses délégués pour siéger. Le retrait du FRDDR est suite à la non validation par le comité technique d’une série d’articles fondamentaux du code électoral à savoir 8-12-81-82-145, qui selon l’opposition, ne garantissant pas ainsi plus un déroulement démocratique des prochains scrutins.

De quoi s’agit-il en réalité ?

La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Niamey a rendu son délibéré dans l’affaire dite de supposition d’enfants, impliquant plusieurs personnalités, dont l’ancien Président de l’Assemble Nationale, Président du principal parti de l’opposition, le Moden FA Lumana, Hama Amadou et son épouse. Contre l’ensemble des accusésde » supposition » et de » recels d’enfants « , la cour a retenu un an de prison ferme à tous.

Et l’arrêt de la Cour étant devenu définitive et sans appel, les autres prévenus, dont l’allié du Président de la République, l’ancien Ministre d’Etat, ancien Président du parti CDSRahama, Abdou Labo et son épouse ont accepté d’aller purger leur peine. En plus, conformément aux lois de la République, Abdou Labo en toute responsabilité a rendu sa démission de son siège de député et du PrésiRetrait des partis politique de l’opposition du comité chargé de révision du code électoral : Entre idiotie et violation des lois de la République! dent d’un parti politique car la Charte des partis politiques dit en son article12 : » Ne peuvent être dirigeants d’un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes : être de nationalité nigérienne d’origine ; être âgé de 21 ans au moins ; être de bonne moralité ; avoir une résidence permanente au Niger ; jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante « .

A cet effet, si Hama Amadou est respectueux, comme il prétend, des lois de la République, il doit emboiter les pas à Abdou Labo pour donner une chance à son parti d’émerger. Sinon le parti politique Lumana est en violation fragrante des lois de la République. En plus, Hama Amadou n’a plus droit de parler au nom d’un chef de parti, sous peine d’une poursuite judiciaire, selon la loi. Tout le problème de l’opposition tourne au tour de la seule personnalité de Hama Amadou. Sinon comment comprendre à cause d’un individu, qui d’ailleurs doit se plaindre de sa propre turpitude, on doit tout bloquer et mettre coûte que coûte le pays dans une impasse politique ?

En plus, le code électoral, dont l’opposition voudrait à tout prix la révision, cela n’est qu’un prétexte, l’objectif c’est article 8 qui stipule : » Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés définitivement pour crime et non réhabilités ; les individus condamnés définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un (1) an et non réhabilités ; ceux qui sont déclarés en faillite et ayant fait l’objet d’une condamnation pour banqueroute frauduleuse et non réhabilités ; les internés et les interdits. N’empêchent pas l’inscription sur une liste électorale les condamnations avec sursis telles que prévues à l’article 38 du code pénal et les condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant « .

Aujourd’hui, malgré leur folie de vouloir à tout prix imposé Hama Amadou comme candidat en 2021 au mépris de la loi, Lumana et ses acolytes se sont rendus compte que rien que l’article 8 leur renvoi leur carton rouge. En dehors du code électoral, le Code de procédure pénal en son article 38 dit : »Entraînent de plein droit la non inscription sur la liste électorale ou la radiation de cette liste ainsi que l’inéligibilité : les condamnations pour crime, les condamnations à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, d’une durée supérieure a deux mois, assortie ou non d’une amende, pour : vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni des peines de vol, escroquerie ou abus de confiance, soustraction commise par dépositaire de deniers publics, faux témoignage, faux certificat, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs, les condamnations à plus de six mois d’emprisonnement sans sursis, ou à plus d’un an avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l’article 40 « .

En plus, l’article 39 dit : » Entraînent de plein droit pendant un délai de cinq années la radiation de la liste électorale ou la non inscription sur cette liste, et l’inéligibilité, les condamnations, soit pour un délit visé à l’article 38, 3°, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à deux mois et inférieure ou égale à six mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à deux cent mille francs sous réserve des dispositions de l’article 40.

Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Le délai de cinq années visé cidessus commencera à courir du jour où les condamnations sont devenues définitives « . Pour permettre à Hama Amadou de retrouver son poste de député et se présenter aux élections de 2021, il faut revoir tous les textes de la République même la constitution. Voilà comme disait un adage » le voleur qui crie au voleur « .

Pendant que Lumana accuse le Président Issoufou de n’avoir pas l’intention d’organiser les élections en 2021, on constate que Hama Amadou et ses partisans cherchent à tout prix à créer les conditions pour que ces élections n’aient pas lieu, tant que leur Gourou n’est pas autorisé à se présenter.

Quelle idiotie !