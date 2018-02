Réunion au Sommet des Chefs d’Etat du G5 Sahel à Niamey : le Président Issoufou Mahamadou prendra la tête de l’organisation

Notre pays va abriter la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de G5 Sahel le mardi 6 février prochain. Déjà les experts ont débuté leur réunion depuis hier à Niamey, suivra la réunion des ministres. L’organisation de cette grande retrouvaille a été confiée à la Ministre du Plan Mme Kané Aichatou Boulama. Celle-ci comme à l’accoutumée après avoir réussi avec brio l’organisation parfaite de la réunion de Paris sur le PDES 2017-202, s’est pleinement investie afin que la Réunion du G5 Sahel à Niamey soit couronnée du succès.

Les pays du G5 Sahel qui sont conscients que leur espace constitue une des plus grandes concentrations des menaces sur la paix, la sécurité et le développement, vont confier, à l’issue de la réunion de Niamey, la présidence tournante au Président de la République, Issoufou Mahamadou, un leader confirmé en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

En créant le 16 février 2014 à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie le G5 Sahel, l’ambition des Etats membres est de garantir les conditions de paix, de sécurité et de développement durable partout et pour tous.

Il s’agira à terme de « Faire des pays du G5 Sahel un espace Economiquement intégré, socialement prospère, culturellement riche, où la sécurité et la paix règnent durablement , en se fondant sur l’état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie, par la création d’une communauté moderne ouverte à l’innovation et à la technologie, unie, solidaire et tolérante, contribuant efficacement à l’amélioration constante de la qualité de vie de toutes ses populations à tous les niveaux».

Comme l’a d’ailleurs dit le Secrétaire Permanent Mohamed Najim dans une interview qu’il nous a accordé, « Le G5 Sahel a été perçu par les Chefs d’Etat fondateurs et leurs partenaires comme le bon format et la bonne échelle pour traiter des questions spécifiquement sahéliennes.

C’est en particulier le format qui permettra des avancées réfléchies et potentiellement efficaces dans le développement de la bande sahélo –saharienne vue dans son orientation ouest-est. La création du G5 Sahel a été sous-tendue par la volonté politique marquée et l’engagement des Chefs d’Etat de circonscrire les préoccupations communes de sécurité, de développement mais aussi et surtout, de démocratie, afin de s’approprier en toute responsabilité la souveraineté de leur destin dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique.

Le G5 Sahel créé par les Sahéliens à l’attention première des Sahéliens apparaît indéniablement comme la meilleure approche, le dispositif idéal d’intégration et d’opérationnalisation des actions de résolution des problèmes du Sahel par ceux qui sont concernés au premier chef, mais aussi et surtout l’instrument adéquat de coordination de toutes les initiatives en faveur du Sahel ».

Il faut préciser que le G5 Sahel est une organisation de sécurité et de développement, dont l’originalité réside dans le couplage, dans la réflexion en amont comme dans l’action en aval, entre la défense et la sécurité d’une part, et le développement durable et intégré d’autre part.

Le G 5 Sahel s’est doté d’une « Stratégie pour le Développement et la Sécurité » (SDS) qui sera mise en œuvre à travers un « Programme d’Investissement Prioritaire » (PIP), dont la première phase couvre la période 2018 à 2020.