Réunion BPN du MNSD-Nassara pour mettre fin à la médisance et à l’intoxication des adversaires politique du parti !

Le Bureau Politique National du Mouvement National pour la Société du Développement (MNSD-Nassara) a tenu, comme d’habitude conformément aux textes du parti sa réunion statutaire le mercredi 02 août 2017, après celle de la Commission Politique du parti (la COPO) du mardi 01 août 2017.

La réunion s’était penchée sur la situation de la participation du parti à la gestion du pouvoir d’Etat, ensuite la question du groupe parlementaire, la redynamisation des comités de base et enfin sur les divers.

Le choix de ces trois points de l’ordre du jour de la réunion n’a pas été fait au hasard, car le MNSD-Nassara profondément attachés à « la société de développement » selonle principe directeur la triptyque « Consultation Concertation Participation » et la construction d’une Nation unie et solidaire, tendue par le même idéal et mue par une même volonté de progrès d’une part, et d’autre part la participation responsable de tous à la recherche de solutions aux problèmes de développement économique, social et culturel, et ce modèle de développement est fondé sur le développement à la base qui implique la responsabilisation et la promotion des institutions locales, la démocratie participative et l’avènement d’une société de progrès, ancrée dans nos valeurs de civilisations, dans lequel le Niger reprendra toute sa place dans le concert des nations.

Conformément aux textes du parti, tous les participants à la réunion ont librement et dé- mocratiquement pris la parole et se sont exprimés sans tabou, ni limitation de temps de la parole. A l’unanimité de ses membres, le BPN du parti a encouragé la participation des cadres du parti à la gestion du pouvoir.

Et aujourd’hui, le parti est fier de ses cadres qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de leur mission et rendent des résultats qui sont tangibles. En plus, au-delà des députés du parti, le BPN a demandé aux militantes, militants et sympathisants du parti d’être vigilants face aux différents assauts des adversaires et détracteurs politiques de tout genre qui cherchent à casser le parti ou le mettre à mal dans son alliance avec le PNDS-Tarayya.

Depuis quelques temps, l’on constate que certains politiciens de la place n’ont leurs yeux rivés que sur le MNSD Nassara. Plutôt que de sortir ouvertement, les agresseurs se cachent derrière quelques organes de presse de la place où, ils développent leur propagande nocive contre le MNSD. Ils surveillent ainsi tous les détails de la gestion du parti par son Président SeiniOumarou.

Mieux, ils disent selon leurs fantaisies que le MNSD, ce grand baobab est en voie de dislocation, ou même qu’il n’y a plus des réunions du BPN. Ils disent du parti de Seini, tout ce qui leur passe par la tête, oubliant royalement de balayer devant leurs propres portes. Mais, ce qui semble les déranger, beaucoup plus que la vie du MNSD, est le soutien loyal au Président de la République Issoufou Mahamadou.

Pourtant ces partis de la majorité comme de l’opposition ont un plan caché de déstabilisation du MNSD afin d’aboutir à leur fin, mettre le régime du Président de la République Issoufou Mahamadou en cohabitation. Nous savons pour notre part et à cet effet que des rencontres ont même pu se tenir au domicile de l’ancien ministre d’Etat Amadou Boubacar Cissé avant son départ du pays.

En plus ces derniers temps, beaucoup de ces leaders ont contacté certains leaders et militants du MNSD-Nassara pour les entrainer dans leur malheureuse mésaventure. On comprend par ailleurs, leurs remords et amertumes puisqu’ils ne jouissent pas d’une confiance égale auprès du président Issoufou.

Or, c’est mal connaitre aussi les leaders authentiques du MNSD-Nassara qui ne badinent pas avec l’engagement et la loyauté à un ami politique. Que donc tous ceux qui ont une autre lecture de la participation du MNSD au gouvernement d’union nationale trouvent ici, les motivations des militants et dirigeants de ce parti car, il ne s’agit pour eux que de mettre à nouveau, en avant l’intérêt supérieur de la nation En plus, le BPN du MNSD-Nassara a demandé à tous de se mobiliser pour le renouvellement des comités de base et recueillir conformément aux idéaux du parti les avis des militants sur les préoccupations du moment.

Les sensibiliser afin de dénoncer tout acte de sabotage ou mouvement suspect des terroristes ou autres acteurs d’insécurité pour la paix et la sécurité du pays. Le parti n’a plus besoin des guéguerres et autres animosités internes, il a besoin des travailleurs, des rassembleurs et conciliateurs qui sont toujours à l’écoute de leurs bases dans le respect stricte des textes du parti.

Autrement dit, ceux qui crient sur les toits peuvent toujours continuer à hurler, mais la caravane du Nassara elle, passe et passera pour toujours….. !