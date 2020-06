Réunion comité d’orientation dans le cadre du processus d’arrêt des activités d’exploitation de COMINAK et de réaménagement du site d’exploitation

Le ministre d’Etat à la Présidence, M. Hassoumi Massoudou, a présidé hier matin, dans la Salle des Banquets de la Primature, la 2ème réunion du Comité d’orientation dans le cadre du processus d’arrêt des activités d’exploitation de COMINAK et de réaménagement du site d’exploitation.

C’était en présence des membres du gouvernement, des autorités administratives et coutumières de la région d’Agadez en général et ceux d’Arlit en particulier, des responsables de la COMINAK et des responsables du groupe ORANO au Niger.

Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le ministre d’Etat à la Présidence M. Hassoumi Massoudou a d’abord indiqué qu’après la cérémonie d’installation dudit comité par le Premier ministre, cette réunion est véritablement la première session de travail du Comité d’Orientation dans le cadre du processus d’arrêt des activités d’exploitation de COMINAK et de réaménagement du site d’exploitation. Il a rappelé que lors de l’installation du Comité, le Premier ministre a exprimé la forte attente du gouvernement dans les travaux de ce Comité.

En effet, le ministre d’Etat à la Présidence a souligné que la fermeture d’une mine est inédite dans notre pays. «Les fermetures de mine, à cause de la diversité des contextes environnementaux, industriels et socioéconomiques dans lesquels elles interviennent, comportent de nombreux aspects pour lesquels il n’y a pas de modèles d’ailleurs dont il faut juste faire l’adaptation», a-t-il déclaré. D’après lui, les défis sont encore plus grands, dans le cas de notre pays dont le secteur industriel peu développé, est caractérisé par la prédominance du secteur minier. M. Hassoumi Massoudou a noté que les défis sont d’autant plus grands que les impacts et effets induits de l’exploitation du gisement d’uranium de Cominak s’étendent sur une longue durée de près de 50 ans.

Parlant des défis à relever dans le cadre du processus de fermeture du site d’exploitation de COMINAK, le ministre d’Etat à la Présidence a mentionné entre autres les défis environnementaux du fait que les mesures d’atténuation doivent être conformes à la réglementation en vigueur et réduire les effets des rejets de l’exploitation aux niveaux les plus bas raisonnablement possibles. Il ya aussi les défis sociaux et humains, des emplois directs créés par cette exploitation et des emplois indirects qu’elle a rendu possible. Par ailleurs, l’accompagnement des employés doit avoir pour objectif leur meilleure réinsertion possible, pour ainsi capter au mieux leurs grandes compétences. Ces défis concernent surtout l’avenir des villes d’Akokan et d’Arlit connaissant les impacts défavorables de la fermeture sur les revenus des entreprises, les revenus de leur personnel ainsi que les impacts défavorables de la fermeture sur les actions sociétales. Les mesures envisagées devront avoir pour ambition de limiter fortement ces impacts négatifs. Le ministre d‘Etat à la Présidence a par ailleurs notifié que les défis concernent aussi l’avenir de la SONICHAR et de la ville de Tchirozérine auxquels s’ajoutent les défis sécuritaires.

Hassoumi Massoudou a, en outre, précisé que conformément aux missions du Comité, ses travaux devront concourir à faciliter la mise en œuvre de toutes les mesures envisagées dans le document d’avant-projet détaillé du réaménagement, dans le cadre d’un processus apaisé, dans les délais prévus et créer les conditions permettant de pérenniser les résultats du réaménagement de site. D’après lui, l’économie et la stabilité de la région d’Agadez risquent d’être fortement impactées.

Notons que les travaux du Comité vont s’étaler en trois sessions et permettront audit comité d’effectuer ses travaux conformément aux missions qui lui sont assignées à savoir l’adoption du programme du travail du comité ; l’examen du document de synthèse et d’analyse de l’avant-projet détaillé du projet de réaménagement du site de COMINAK ; l’examen des recommandations associées ; l’examen des conséquences et perspectives pour la SONICHAR de l’arrêt d’exploitation de COMINAK ; les impacts sur les finances publiques de l’arrêt d’exploitation de COMINAK ; les impacts et les perspectives pour les populations et les collectivités locales, et les alternatives.

Par Laouali Souleymane (ONEP)